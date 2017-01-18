Верхний банер

Американцы хотят заменить «шоколадную утку» Порошенко на Наливайченко или Кличко

18.01.17 16:51Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Проклятые американцы хотят лишить Украину музыкального президента Вакарчука. В Белом доме вроде бы отказались от идеи сделать певца Майдана лидером и задумались над кандидатурами экс-главы СБУ Наливайченко, успешно сотрудничавшего с ЦРУ во время и после цветных революций

.

Есть шанс на матч-реванш и у мэра Кличко. Ведь три года назад, в Вене, олигархи Фирташ и Левочкин украли у лидера Майдана президентскую победу и присудили ее шоколадному магнату Порошенко. Однако, кандидатура нынешнего мэра Киева всерьез рассматривается опять в Белом доме - как самого тупого политика, с которым у администрации Трампа вообще не будет никаких проблем.

Собственно говоря, о скором закате рошеновского солнца стало понятно еще после прощального визита Джо Байдена в Украину. Лицо гаранта после встречи со «стариной Джо» было столь грустным, будто он сходил на панель к Пинчуку в Давосе.

По слухам Трамп дал «сукиным сынам» Обамы всего три месяца, чтобы завершить войну в Донбассе и наладить отношения с РФ, а потом пообещал «перемены». Однако, вполне очевидно, что за 90 дней Порошенко не справится с тем, что не осилил за два года, и в США это тоже понимают. Поэтому и готовят «хромой утке» замену.

О смене настроений в Вашингтоне поведал журналист Дмитрий Гордон, совсем недавно переобувшийся в прыжке и сдавший мандат, полученный при помощи майданной власти.

В США начались дискуссии по поводу приемлемой для Вашингтона кандидатуры следующего президента Украины. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил Дмитрий Гордон, ссылаясь на информацию своих источников.

«Из абсолютно компетентных источников мне известно, что в Соединенных Штатах идут переговоры о том, кого поставить после Петра Порошенко. Обсуждается даже кандидатура Святослава Вакарчука, насколько я знаю. Его даже провели через обучение в Йельском университете (в 2015 году лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук был участником стипендиальной программы Yale World Fellow 2015), его натаскивали, но пока от этой кандидатуры отказались. Сегодня рассматривают Валентина Наливайченко, Виталия Кличко и ряд других кандидатур, которые я бы не хотел называть, потому что это будет засветка, которая никому сегодня не нужна», – слил информацию Гордон.

По словам экс-депутата Киевсовета и горячего поклонника «Правого сектора» , американские власти недовольны тем, как проходят реформы в Украине.

«Американцы недовольны тем, как проходят реформы, вернее, как не проходят реформы в Украине. Они недовольны тремя годами пробуксовки. Они недовольны тем, что огромный кредит доверия всего мира, который был выдан Украине, абсолютно не сработал. Тем, что здесь продолжается коррупция, то есть под громкие заявления о е-декларировании коррупция растет. Коррупция времен Януковича кажется детским садом по сравнению с послемайданной коррупцией в Украине".

Очередные президентские выборы должны состояться в Украине в 2019 году, однако, судя по всему, Порошенко не досидит до конца каденции. Тем более, что в спину ему дышит Юлия Тимошенко, чей соратник Наливайченко сегодня проходит кастинг в Вашингтоне.

Напомню, что согласно результатам соцопроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» и социологической службой Центра Разумкова 16–20 декабря 2016 года, на выборах президента Украины в ближайшее воскресенье во второй тур вышли бы Порошенко и лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко. Среди тех, кто намерен принять участие в голосовании, 11,9% проголосовали бы за Порошенко, 11,1% – за Тимошенко.

Безусловно, Америка не решится «запустить» Юлию Владимировну на президентскую орбиту, но нет сомнений, что в случае «назначения» Наливайченко гауляйтером супераграрной державы, бразды правления все равно окажутся в руках «нашей Кыци».

Светлана Манекина

Похожие новости

17.01.17 07:52"Это будет совсем новое время для украинцев": из США дали прогноз по Трампу

13.01.16 09:52Слова Обамы об Украине как о "стране-клиенте" Москвы вызвали недоумение у экспертов

13.01.16 09:28Обама: помощь Украине в защите демократии является частью поддержки американской безопасности, а не частью доброжелательности

22.12.15 10:22Анна Чермак: Нельзя позволить Москве фабриковать историю

18.06.15 17:30Наливайченко угрожает судом всем участникам венской встречи с Фирташем

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 18.01.2017

Закругление верхнее-левое

20:44Информация об отставке главы Минздрава Супрун оказалось все лишь "уткой"

20:31Дело очаковских убийц, пытавших до смерти местного жителя, передано в суд

20:17В Украине закроют ЗАГСы

20:05В Николаеве продолжают бороться с незаконной рекламой

19:53Кабмин одобрил изменения в закон о статусе ветеранов войны и их социальной защите: изувеченные на Евромайдане станут инвалидами войны

19:41В Николаеве в двадцатый раз определят "Горожанина года" и "Человека года". Николаевцы, предлагайте кандидатуры!

19:30Украина после Евровидения готова провести континентальное первенство по боксу

19:18В Николаеве многодетным матерям вручили государственные награды

19:13Гуляй вальсом: кандидату в президенты Франции Вальсу на улице влепили пощечину

19:05В Николаеве произошел пожар на предприятии, ремонтирующем бытовую технику,

18:56В прокуратуре Николаевской области напомнили, куда отправлять запросы

18:40Житель Николаева устраивал диверсии на Донбассе

18:30За два года 170 тысяч украинцев получили российское гражданство, – Геращенко

18:20Счета Департамента ЖКХ Николаева за долги заблокировали почти на месяц

18:10В Николаевской области воры через отверстие в заборе за два месяца вынесли с фермы несколько тонн семян подсолнечника

17:53Пьяный николаевец сообщил в полицию о минировании своей квартиры

17:40В Украине подорожает сахар

17:26На Николаевщине открылась первая в Украине соляная комната на базе сельской амбулатории

17:12Николаевские спасатели приглашают молодежь вступать в ряды Службы спасения

16:51Американцы хотят заменить «шоколадную утку» Порошенко на Наливайченко или Кличко

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

05.01.17 07:301830

Голови РДА особисто доповідатимуть про готовність до боротьби з негодою

05.01.17 08:001890

Три сырзавода «Молочного альянса», в том числе Баштанский, выплатят свыше 250 миллионов дивидендов

05.01.17 08:282900

Показатель заболеваемости гриппом в Украине снизился на 12%

05.01.17 08:402180

Нардеп від БПП готова привезли Ле Пен в Україну і показати зону АТО

Самые читаемые

05.01.17 14:0058840

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

17.01.17 18:0014000

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

05.01.17 20:3711270

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:2710280

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама