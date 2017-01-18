Американцы хотят заменить «шоколадную утку» Порошенко на Наливайченко или Кличко

Проклятые американцы хотят лишить Украину музыкального президента Вакарчука. В Белом доме вроде бы отказались от идеи сделать певца Майдана лидером и задумались над кандидатурами экс-главы СБУ Наливайченко, успешно сотрудничавшего с ЦРУ во время и после цветных революций

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Есть шанс на матч-реванш и у мэра Кличко. Ведь три года назад, в Вене, олигархи Фирташ и Левочкин украли у лидера Майдана президентскую победу и присудили ее шоколадному магнату Порошенко. Однако, кандидатура нынешнего мэра Киева всерьез рассматривается опять в Белом доме - как самого тупого политика, с которым у администрации Трампа вообще не будет никаких проблем.

Собственно говоря, о скором закате рошеновского солнца стало понятно еще после прощального визита Джо Байдена в Украину. Лицо гаранта после встречи со «стариной Джо» было столь грустным, будто он сходил на панель к Пинчуку в Давосе.

По слухам Трамп дал «сукиным сынам» Обамы всего три месяца, чтобы завершить войну в Донбассе и наладить отношения с РФ, а потом пообещал «перемены». Однако, вполне очевидно, что за 90 дней Порошенко не справится с тем, что не осилил за два года, и в США это тоже понимают. Поэтому и готовят «хромой утке» замену.

О смене настроений в Вашингтоне поведал журналист Дмитрий Гордон, совсем недавно переобувшийся в прыжке и сдавший мандат, полученный при помощи майданной власти.

В США начались дискуссии по поводу приемлемой для Вашингтона кандидатуры следующего президента Украины. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил Дмитрий Гордон, ссылаясь на информацию своих источников.

«Из абсолютно компетентных источников мне известно, что в Соединенных Штатах идут переговоры о том, кого поставить после Петра Порошенко. Обсуждается даже кандидатура Святослава Вакарчука, насколько я знаю. Его даже провели через обучение в Йельском университете (в 2015 году лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук был участником стипендиальной программы Yale World Fellow 2015), его натаскивали, но пока от этой кандидатуры отказались. Сегодня рассматривают Валентина Наливайченко, Виталия Кличко и ряд других кандидатур, которые я бы не хотел называть, потому что это будет засветка, которая никому сегодня не нужна», – слил информацию Гордон.

По словам экс-депутата Киевсовета и горячего поклонника «Правого сектора» , американские власти недовольны тем, как проходят реформы в Украине.

«Американцы недовольны тем, как проходят реформы, вернее, как не проходят реформы в Украине. Они недовольны тремя годами пробуксовки. Они недовольны тем, что огромный кредит доверия всего мира, который был выдан Украине, абсолютно не сработал. Тем, что здесь продолжается коррупция, то есть под громкие заявления о е-декларировании коррупция растет. Коррупция времен Януковича кажется детским садом по сравнению с послемайданной коррупцией в Украине".

Очередные президентские выборы должны состояться в Украине в 2019 году, однако, судя по всему, Порошенко не досидит до конца каденции. Тем более, что в спину ему дышит Юлия Тимошенко, чей соратник Наливайченко сегодня проходит кастинг в Вашингтоне.

Напомню, что согласно результатам соцопроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» и социологической службой Центра Разумкова 16–20 декабря 2016 года, на выборах президента Украины в ближайшее воскресенье во второй тур вышли бы Порошенко и лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко. Среди тех, кто намерен принять участие в голосовании, 11,9% проголосовали бы за Порошенко, 11,1% – за Тимошенко.

Безусловно, Америка не решится «запустить» Юлию Владимировну на президентскую орбиту, но нет сомнений, что в случае «назначения» Наливайченко гауляйтером супераграрной державы, бразды правления все равно окажутся в руках «нашей Кыци».