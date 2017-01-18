Молдавия готова отменить соглашение с ЕС ради союза с Москвой

Молдавия может аннулировать заключенное в 2014 году соглашение об ассоциации с Евросоюзом для принятия "дорожной карты" сотрудничества с Евразийским экономическим союзом, заявил президент республики Игорь Додон во время визита в Москву.

Додон рассказал, что в ближайшие недели начнет консультации о подписании рамочного меморандума о сотрудничестве с ЕврАзЭС, который не противоречит другим соглашениям.

В Евразийский экономический союз входят пять республик бывшего СССР - Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

"Для того, чтобы сделать следующий шаг - это дорожная карта сотрудничества с Евразийским экономическим союзом - нужно будет пересматривать некоторые положения соглашения об ассоциации с ЕС, либо этот документ, который был подписан в 2014 году, аннулировать", - цитирует Додона Интерфакс.

По словам молдавского лидера, соглашение с Евросоюзом не дало Молдавии никаких плюсов, страна "потеряла российский рынок и, как это ни странно, наши объемы экспорта в Европейский союз тоже упали". Додон также попросил президента России Владимира Путина "рассмотреть возможность того, чтобы Молдова стала наблюдателем в Евразийской экономической комиссии и в ЕврАзЭС".

Ожидание наилучших предложений

Политолог Глеб Павловский в беседе с Интерфаксом призвал не обольщаться в связи с заявлением Додона о готовности аннулировать соглашение с ЕС. По его мнению, позиция Додона скорее означает, что Кишинев склонен маневрировать между Россией и ЕС с целью получения более выгодных предложений.

"Безусловно, президент такой маленькой и бедной страны заинтересован в материальных преимуществах, и ждет, что сейчас со стороны ЕС он получит какие-то дополнительные обещания, а со стороны Евразийского экономического союза - другие обещания. В любом случае, это всегда занимает время, и сопровождается политическим выжиданием того, как сложатся карты, и где будут наилучшие предложения", - сказал эксперт.

"Политические враги Додона его ждать не станут. Положение в стране тяжелое, и я не могу сказать, что новое руководство показывает, что оно определилось. Додон прекрасно понимает, что экономическое положение страны быстро улучшиться, в принципе, не может, и прекрасно знает, что его политических противников постоянно будет повод для удара", - цитирует Павловского Интерфакс.

Игорь Додон победил на президенских выборах в Молдавии осенью прошлого года. В ходе предвыборной кампании он обещал восстановить в полном объеме экономические отношения с Россией, отменить соглашение об ассоциации с Евросоюзом путем проведения референдума о внешнеполитическим курсе страны и развивать страну, опираясь на православие как "моральный стержень молдован".

Противник сближения с НАТО и курса на евроинтеграцию, лидер Партии социалистов повторял: "Никто в ЕС не ждет нас с нашими товарами, а без российского рынка мы не выживем".

По мнению Додона, Молдавии нужен "лидер, как Путин", а Крым принадлежит Российской Федерации.