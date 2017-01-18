Верхний банер

Молдавия готова отменить соглашение с ЕС ради союза с Москвой

18.01.17 08:14Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Молдавия может аннулировать заключенное в 2014 году соглашение об ассоциации с Евросоюзом для принятия "дорожной карты" сотрудничества с Евразийским экономическим союзом, заявил президент республики Игорь Додон во время визита в Москву.

Додон рассказал, что в ближайшие недели начнет консультации о подписании рамочного меморандума о сотрудничестве с ЕврАзЭС, который не противоречит другим соглашениям.

В Евразийский экономический союз входят пять республик бывшего СССР - Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

"Для того, чтобы сделать следующий шаг - это дорожная карта сотрудничества с Евразийским экономическим союзом - нужно будет пересматривать некоторые положения соглашения об ассоциации с ЕС, либо этот документ, который был подписан в 2014 году, аннулировать", - цитирует Додона Интерфакс.

По словам молдавского лидера, соглашение с Евросоюзом не дало Молдавии никаких плюсов, страна "потеряла российский рынок и, как это ни странно, наши объемы экспорта в Европейский союз тоже упали". Додон также попросил президента России Владимира Путина "рассмотреть возможность того, чтобы Молдова стала наблюдателем в Евразийской экономической комиссии и в ЕврАзЭС".

Ожидание наилучших предложений

Политолог Глеб Павловский в беседе с Интерфаксом призвал не обольщаться в связи с заявлением Додона о готовности аннулировать соглашение с ЕС. По его мнению, позиция Додона скорее означает, что Кишинев склонен маневрировать между Россией и ЕС с целью получения более выгодных предложений.

"Безусловно, президент такой маленькой и бедной страны заинтересован в материальных преимуществах, и ждет, что сейчас со стороны ЕС он получит какие-то дополнительные обещания, а со стороны Евразийского экономического союза - другие обещания. В любом случае, это всегда занимает время, и сопровождается политическим выжиданием того, как сложатся карты, и где будут наилучшие предложения", - сказал эксперт.

"Политические враги Додона его ждать не станут. Положение в стране тяжелое, и я не могу сказать, что новое руководство показывает, что оно определилось. Додон прекрасно понимает, что экономическое положение страны быстро улучшиться, в принципе, не может, и прекрасно знает, что его политических противников постоянно будет повод для удара", - цитирует Павловского Интерфакс.

Игорь Додон победил на президенских выборах в Молдавии осенью прошлого года. В ходе предвыборной кампании он обещал восстановить в полном объеме экономические отношения с Россией, отменить соглашение об ассоциации с Евросоюзом путем проведения референдума о внешнеполитическим курсе страны и развивать страну, опираясь на православие как "моральный стержень молдован".

Противник сближения с НАТО и курса на евроинтеграцию, лидер Партии социалистов повторял: "Никто в ЕС не ждет нас с нашими товарами, а без российского рынка мы не выживем".

По мнению Додона, Молдавии нужен "лидер, как Путин", а Крым принадлежит Российской Федерации.

Похожие новости

30.01.16 13:30Турция потребовала у ЕС 5 млрд евро для обустройства беженцев

20.02.15 15:20Российская оппозиция проведет "антикризисный марш" 1 марта на окраине Москвы

26.11.13 17:02За вступление в ЕС выступают 41% граждан Украины, за Таможенный союз – 33%

30.07.12 08:15Мэра Николаева Владимира Чайку наградили за развитие местного самоуправления

18.10.11 12:43Украина не против отложить подписание Соглашения с ЕС – Янукович

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 18.01.2017

Закругление верхнее-левое

14:57Николаевские спасатели провели рейд по заброшенным домам, где могут обитать бомжи

14:38В Украине запускается новая услуга дистанционной поддержки семей с аутистами «Наша Дитина»

14:26Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

14:00На Николаевщине сервисные центры МВД отныне работают без обеденного перерыва

13:41Лучшим студентам-атомщикам Николаевской области назначат стипендии

13:24В Украине бездомных будут регистрировать

13:05Опубликовано новое фото «живого» Элвиса Пресли

12:56У Швеції білборд починає «кашляти», коли повз проходить курець

12:41Наблюдательный совет Приватбанка возглавил банкир из Турции

12:20В 2017 году планируется реконструкция шахматной школы в Николаеве

12:00Появились фото вагонов-трансформеров нового поезда в Ивано-Франковск

11:50В Одесской области могут умереть более сотни новорожденных (ВИДЕО)

11:31Виктор Цыганков признан лучшим молодым футболистом Украины 2016 года

11:19Алексея Савченко засыпали предложениями стать отцом

11:03Сегодня в нескольких районах Николаева отключат воду

10:57Николаевский военкомат зовет горожан на контрактную службу в армии

10:37Сегодня в Николаеве ожидаются сильные порывы ветра - до 20 м/с

10:22Вернуть Донбасс можно после сдачи Крыма, - Савченко

10:15Сегодня родилась певица с корнями древнего грузинского рода - Тамара Гвердцители

10:12Кабмин сегодня рассмотрит бюджет Пенсионного фонда на 2017 год

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

04.01.17 15:002380

Сегодня мир отмечает День Ньютона

04.01.17 15:222210

На картине Леонардо да Винчи обнаружили пришельца (ВИДЕО)

04.01.17 15:452300

В Николаеве объявили конкурс проектов и мероприятий

04.01.17 16:102080

Что качали украинцы больше всего с пиратских торрентов в 2016 году

Самые читаемые

05.01.17 14:0058780

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

17.01.17 18:0011530

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

05.01.17 20:3711240

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:2710190

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама