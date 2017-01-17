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Борьба за Одесский порт набирает обороты

17.01.17 22:24Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня приказом министра инфраструктуры Украины В. Омеляна по представлению и.о. Начальника «АМПУ» Райвис Вецкаганса отстранён от занимаемой должности руководитель Одесского филиала «АМПУ» М. Соколов на время проведения аудита.

Об этом сообщает comments.ua.

Исполняющим обязанности руководителя Одесского филиала «АМПУ» назначен Александр Зубик, который до этого занимал пост заместителя и. о. начальника ГП «Одесский морской торговый порт».

И.о. начальника ГП «Одесский морской торговый порт» является И. Ткачук, который до этого в течение почти года был и.о. начальника «Укрпочты», откуда ушёл после проведения конкурса.

А. Зубик при Ткачуке на «Укрпочте» руководил Киевской дирекцией «Укрпочты».

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