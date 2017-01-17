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Путин назвал русских проституток лучшими в мире

17.01.17 18:52Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Хотя русские проститутки самые лучшие в мире, Путин заверил, что Трамп с ними не встречался, а ФСБ за миллиардером не следило.

Президент РФ Владимир Путин опроверг наличие у российских спецслужб компромата на избранного президента США Дональда Трампа. "Эти вбросы – это очевидная фальшивка. Трамп, когда приезжал в Москву, - а я даже не помню, когда он приезжал, несколько лет назад, - он не был никаким политическим деятелем, мы даже не знали о его политических амбициях… Что, кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером? Конечно, нет, это просто полный бред", - сказал российский президент.

Путин заявил, что с трудом представляет себе, как Трамп, который многие годы занимался организацией конкурсов красоты и общался с самыми красивыми женщинами мира, по приезде в Москву "побежит в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью, хотя они у нас, безусловно, самые лучшие в мире".

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