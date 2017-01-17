Главная военная прокуратура получила копию заявления Януковича с просьбой ввести войска РФ в Украину

Фотокопию заявления предоставил секретариат ООН.

Секретариат ООН предоставил украинской стороне фотокопию заявления экс-президента Украины Виктора Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска РФ на территорию Украины.

"Главная военная прокуратура получила через Постоянное представительство Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 г. с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина", - написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на странице в Facebook.

Луценко отметил, что все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ. "Следствием военной прокуратуры получены неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича. Разрешение на обнародование мной данных досудебного следствия получены от старшего прокурора в производстве о госизмене Януковича", - добавил генпрокурор.