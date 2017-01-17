Верхний банер

Главная военная прокуратура получила копию заявления Януковича с просьбой ввести войска РФ в Украину

17.01.17 18:27Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Фотокопию заявления предоставил секретариат ООН.

Секретариат ООН предоставил украинской стороне фотокопию заявления экс-президента Украины Виктора Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска РФ на территорию Украины.

"Главная военная прокуратура получила через Постоянное представительство Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 г. с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина", - написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на странице в Facebook.

Zyerjdbx

Луценко отметил, что все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ. "Следствием военной прокуратуры получены неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича. Разрешение на обнародование мной данных досудебного следствия получены от старшего прокурора в производстве о госизмене Януковича", - добавил генпрокурор.

Похожие новости

06.01.17 21:09Имущество Януковича арестовано

25.02.13 11:411095 дней президента

17.02.11 12:39В. Янукович обеспокоен уровнем задолженности по зарплате в Николаевской области

25.02.10 07:49Что сможет и чего не сможет сделать с Украиной Янукович

04.02.09 14:11Гонки рейтингов-2008

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 17.01.2017

Закругление верхнее-левое

21:13В Украине родился первый ребенок от трех родителей

20:47В Одессе под старой штукатуркой нашли уникальную фреску

20:21В Украине появится День добровольца

20:08Оперативная информация за сутки

19:53Депутатом вместо вице-мэра Омельчука стала сотрудница «Гуртожитка»

19:44Суд в Старобельске оставил Ефремова под стражей до 17 марта

19:36Львовский водитель насмерть сбил велосипедиста и увез его тело с места ДТП

19:2742-летняя певица Натали готовится стать мамой в третий раз‍

19:09У Миколаєві урочисто відкрили Чемпіонат України з фехтування на шаблях серед юнаків та дівчат

18:52Путин назвал русских проституток лучшими в мире

18:37Рабочая группа проверит, насколько обоснованы новые тарифы на услуги по содержанию домов и придомовой территории

18:27Главная военная прокуратура получила копию заявления Януковича с просьбой ввести войска РФ в Украину

18:26Увеличение минимальной зарплаты не повлияет на выплату субсидий — Гройсман

18:17На Николаевщине и ещё в 10 областях зафиксирована вспышка АЧС

18:00Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

17:50Во рту американца взорвалась электронная сигарета. Мужчина лишился 7 зубов

17:45Где искупаться на Крещение?

17:40Швейцария выделит на помощь Украине $100 млн

17:30Опубликованы фото, как менялись размеры домов четы Клинтон

17:20Под Москвой в элитном поселке продают роскошный дом за 4,8 млрд рублей

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

04.01.17 08:021960

Сегодня по Украине пронесется штормовой ветер

04.01.17 08:192120

"Майн кампф" Гитлера бьет хиты книжных продаж в Германии

04.01.17 08:402050

Сетевые аферисты облапошили жителей Николаевской области на 60 тысяч гривен

04.01.17 09:132100

В Британии выдвинули новую версию гибели "Титаника"

Самые читаемые

05.01.17 14:0058670

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

05.01.17 20:3711140

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:2710040

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

08.01.17 12:337680

В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1 000 гривен

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама