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Швейцария выделит на помощь Украине $100 млн

17.01.17 17:40Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Швейцария уже до конца января предоставит Украине 100 млн долларов финансовой помощи. Об этом президент Петр Порошенко договорился в Давосе с президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард, о чем сообщил журналистам, пишет "Интерфакс-Украина".

Он говорит, что Лойтхард оценил "очевидный прогресс" Украины в реформах за 25 лет.

"Мы отметили, что к 6 февраля, когда Украина и Швейцария будут отмечать 25-летие наших дипломатических отношений, мы подошли не с пустыми руками. Швейцария признала очевидный прогресс Украины относительно реформ", - заявил Порошенко.

Он уточнил, что это только первая часть транша.

"Было принято решение, что до конца января Украина получит 100 млн долларов, которые пойдут на счета Нацбанка Украины. Это помощь от Швейцарской Конфедерации как первая часть транша, направленная на поддержку Украины", - сказал президент.

Как сообщала "Страна", получить транш от МВФ еще на $1 млрд Украина надеется в начале февраля.

При этом МВФ значительно ужесточил условия транша для Украины: требует от Украины поднять пенсионный возраст, сократить бюджетников и отменить "упрощенку".

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