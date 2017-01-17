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Гройсман назвал дураками тех, кто связывает падение гривны и повышение минималки

17.01.17 14:44Сколько просмотров этой статьи39Сколько комментариев этой статьи0

Глава правительства Гройсман заявил, что снижение курса гривны не связано с повышением минимальной зарплаты с нового года. Об этом сообщает "112 Украина".

Во время поездки в Черниговскую область глава Кабмина заявил, что колебания носят сезонный характер.

"Много было выплат, то есть давление на курс национальной валюты было увеличено за это время, в том числе праздничное, деловая активность снижается, это закономерность, с одной стороны. С другой стороны, я вчера разговаривал с главой Нацбанка, и она меня четко заверила, что Нацбанк сделает все, чтобы не привести к спекулятивным колебаниям, и ситуация успокоится. Валютных резервов страны достаточно", - сказал Гройсман.

Он резко отозвался о тех, кто, по его словам, сеет панику на этой почве и связывает колебания гривны с повышением минимальных зарплат в Украине.

"Я хотел бы сказать экспертам или политиканам: "Дураки, посмотрите в зеркало". Мы еще не выплатили в январе минимальную зарплату, она будет в феврале. Поэтому она не может влиять на курс", - сказал Гройсман.

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