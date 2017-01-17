Александр Лукашенко назвал Viber продуктом белорусских разработчиков

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что мессенджер Viber является продуктом белорусских разработчиков.

Об этом сообщает БелТА, уточняя, что соответствующее заявление белорусский лидер сделал заявил во время белорусско-египетского форума в Каире, рассказывая о высоком потенциале своей страны в области высоких технологий.

«Среди европейских государств Беларусь занимает лидирующие позиции в области высоких технологий. Уверен, что многие из вас уже используют программное обеспечение наших разработчиков. Такое, к примеру, как приложение Viber», - сказал Лукашенко на открытии форума.

Напомним, приложение Viber было запущено в 2010 году. Его создали израильтяне Тальмон Марко и Игорь Магазинников. Магазинников, кстати, родился в Нижнем Новгороде. Viber стал одним из самых популярных мессенджеров в мире. Как подсчитали в компании, по состоянию на май 2016 года этим приложением пользовались около 754 млн человек.

Марко и Магазинников продали созданную компанию в 2014 году японскому интернет-ретейлеру Rakuten. Они выручили 900 млн долларов. Главный офис Viber Media находится в Люксембурге. Пункты разработки приложения расположены в белорусских Минске и Бресте, а также в Израиле