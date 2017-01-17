"Это будет совсем новое время для украинцев": из США дали прогноз по Трампу

Украину ждет полная перезагрузка отношений с США; с избранным президентом Америки Дональдом Трампом Киеву будет работаться труднее, чем с его предшественником Бараком Обамой.

Такое мнение в эфире "Обозреватель. LIVE" высказал американский политолог Джейсон Смарт.

"Это будет совсем новое время для украинцев. Работать с Трампом не будет так легко, как это было с Обамой. С Трампом будет труднее. Ведь он хочет хороших отношений с Россией, также он видит, что в Украине всегда есть проблемы, связанные с коррупцией. Он это видит, скажем, как хороший инвестор. Думаю, что он хотел бы обсудить и этот вопрос", - отметил политолог.

Как подчеркнул Смарт, Трамп хочет изменить устоявшиеся при Обаме отношения как с Россией, так и с Украиной.

"Много в Конгрессе говорят про Украину сейчас. Именно потому, что Трамп хочет нового для Украины. Что значит Тиллерсон для Украины? Что означает Метис для Украины? Что будет значить для Украины новый секретарь, которого Трамп выберет? К Киеву, к Украине будет особое внимание. Трамп выступил и заявил, что с Россией нужен новый путь. Того старого пути, который был при Обаме, не будет. Думаю, что это будет какой-то новый договор с Россией, в рамках которого будет договор с Россией по Украине. Очень скоро, через месяц, все будет известно", - подытожил политолог.

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