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Байден заявил, что Минск – это единственный путь для Украины быть единой

16.01.17 19:10Сколько просмотров этой статьи26Сколько комментариев этой статьи0

Вице-президент США Джо Байден заявил, что минский процесс - единственный путь Украины остаться единой. Об этом он сказал во время совместного заявления вместе с президентом Украины Петром Порошенко в понедельник, передает Украинская правда.

«Я знаю, как вам трудно сохранить веру в минский процесс, когда Россия отказывается выполнять свои обязательства по безопасности. Мы знаем, что в этот процесс является единственной жизнеспособной основой для урегулирования конфликта на Донбассе, восстановление правительства Украины на востоке и возвращение контроля над рубежом», - сказал он.

«Для Украины этот процесс - единственная надежда двигаться вперед, как объединенное государство», - добавил Джо Байден.

Он признал, что политическая часть соглашение не может быть реализована, пока не прекратится насилие со стороны РФ.

«После того, как Россия и ее приспешники на востоке выполнят свои обязательства по прекращению боевых действий, и дадут Донбассу установить мир и безопасность, можно ожидать от Украины полного выполнения своих политических обязательств», - сказал Джо Байден.

«Ни для кого не секрет, что Россия не хочет, чтобы вы достигли успеха, господин президент. Это касается не только Украины, это касается будущего, к которому мы стремимся - целостной, мирной Европы», - подчеркнул он.

«Ваш успех свободной демократии очень важен дли реализации этой цели», - подчеркнул он.

Джо Байден отметил, что санкции против РФ должны оставаться до тех пор, пока она не выполнит свои обязательства по минским соглашениям.

«А санкции против России, связанные с Крымом, должны оставаться, пока РФ не вернет Крым Украине», - подчеркнул он.

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