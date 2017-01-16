Заявление фракции политической партии «Наш край» в Николаевском городском совете

Сегодня исполком Николаевского городского совета принял решение о повышении тарифов на квартирную плату в г. Николаеве в 2 раза.

Ранее городской голова Александр Сенкевич вычеркнул из предлагаемых ему кандидатур в состав исполкома представителей ПП «Наш край» и БПП «Солидарность». Результат на лицо: из всех присутствующих членов исполкома во время голосования НИ ЕДИНОГО «Против».

Раздувать штатную численность до 1050 человек и тратить на содержание чиновников дополнительно еще 50 миллионов гривен бюджетных средств, и в то же время, «залезать в карман» к каждому простому горожанину, а в особенности к пенсионерам – НЕДОПУСТИМО!

Фракция политической партии «Наш край» последовательна в отстаивании интересов николаевцев и будет добиваться отмены данного решения.