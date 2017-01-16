"Золотые ворота" к Евровидению подсветят на 2 миллиона гривен

К Евровидению-2017 власти Киева обновят подсветку памятника зодчества Киевской Руси "Золотые ворота".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В Шевченковском районе столицы планируют построить сеть архитектурно-декоративной подсветки павильона над развалинами Золотых ворот. Это позволит усовершенствовать художественный образ города в вечернее и ночное время, улучшит освещение, создаст комфортные условия отдыха для киевлян и гостей города", - сказано в сообщении.

Ориентировочная стоимость проекта - 2 млн грн.

К Евровидению также проведут капитальный ремонт декоративного освещения моста Метро.

Евровидение-2017 пройдет в Международном выставочном центре (МВЦ) на левом берегу Днепра. Уже определены даты: полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал запланирован на 13 мая.