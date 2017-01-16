Украина не собирается повышать пенсионный возраст по требованию МВФ, - Розенко

Вице-премьер-министр Павел Розенко в ответ на новую редакцию меморандума МВФ заявил, что Украина не брала на себя фиксированных обязательств повышать пенсионный возраст в рамках пенсионной реформы, соответственно правительство не будет предпринимать шагов в этом направлении. Об этом сообщает УНИАН.

"Этого нет ни в Меморандуме с МВФ, ни в других обязательствах перед другими институциями. Я уверен, что нынешнее правительство и власти не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста", - сказал Розенко.

Он добавил, что сейчас идет постепенное повышение пенсионного возраста для женщин, но это последствия реформы Януковича - Азарова в 2011 году.

При этом стало понятно, что с повышением пенсионного возраста дефицит Пенсионного фонда не уменьшился, а увеличился.

"Если тогда он составлял примерно 40 млрд грн, то сегодня это более 140 млрд грн дотаций из бюджета Пенсионному фонду", - сказал вице-премьер.