Суд над Ефремовым. Адвокаты не пришли на заседание

Экс-лидеру фракции Партии регионов назначат бесплатного защитника.

Экс-главе фракции Партии регионов Александру Ефремову назначат бесплатного адвоката из-за неявки его защитников на сегодняшнее заседание суда.

Соответствующее решение приняла коллегия судей Старобельского районного суда Луганской области в понедельник, 16 января, сообщает РБК-Украина.

"Коллегия судей, рассмотрев материалы дела в ходе подготовительного заседания...постановила – поручить руководителю центра бесплатной правовой помощи обеспечить участие специалиста, привлечь защитника из центра вторичной бесплатной правовой помощи, а именно в участии в подготовительном заседании", – зачитал решение судья.

В свою очередь Ефремов заявил, что откажется от бесплатного адвоката. "Неучастие моих защитников является грубейшим нарушением моего права на защиту. А предложение прокурора привлечь бесплатного адвоката – пусть не утруждается. Я все равно напишу отказ", – сказал он.

В свою очередь секретарь судебного заседания сообщил, что адвокат экс-регионала Евгений Солодко написал электронное письмо, в котором попросил перенести заседание на другую дату.

Сам Ефремов заявил, что его защитники заняты в рассмотрении апелляционной жалобы на его арест в апелляционном суде Киева, назначенном на этот же день.