Экс-заместитель Пшонки требует от СБУ открыть дело против Порошенко за липецкую госизмену (ВИДЕО)

Ренат Кузьмин

Экс-первый заместитель генпрокурора Виктора Пшонки Ренат Кузьмин требует от СБУ открыть уголовное производство по факту государственной измены президента Петра Порошенко.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Кузьмин считает, что в тот момент, когда Украина ведет войну с Россией "гражданин Украины Петр Порошенко, он же Верховный главнокомандующий и президент страны в сговоре со своим ближайшим окружением и топ-менеджерами компании "Рошен" систематически осуществляет умышленные действия в ущерб Украине".

"Именно они во время вооруженного конфликта с Россией организовали работу принадлежащей Порошенко Липецкой фабрики "Рошен" и в прошлом году перечислили в российский бюджет почти 600 млн. рублей, заведомо зная, что из федерального бюджета финансируется российская армия, с которой и воюет Украина. При этом в магазинах Донбасса и Крыма свободно реализуется продукция предприятия "Рошен", наполняя местные бюджеты этих территорий", - заявил он.

Кузьмин попросил главу СБУ Василия Грицака зарегистрировать уголовное производство "по факту государственной измены, совершенной Петром Порошенко, его ближайшим окружением и топ-менеджерами "Рошен".

В то же время Кузьмин заявил, что отказ выполнить его требования "будет расцениваться как умышленное сокрытие от учета тяжкого преступления путем его регистрации", за что нести ответственность будет Грицак.

В СБУ прокомментировали заявление Кузьмина: "Если официально поступит такое обращение, мы будем его рассматривать в установленном порядке".

Как известно, Ренат Кузьмин был первым заместителем генпрокурора Виктора Пшонки и возглавлял Главное управление по расследованию особо важных дел ГПУ с 2010 по 2013 годы.