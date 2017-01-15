Фото: Дональд Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп начал обратный отсчет до своей инаугурации. Он начал считать дни на своей странице в Facebook.

Данный пост под стандартным для Трампа хэштегом #MAGA (Make America Great Again) уже собрал более 160 тысяч лайков.

Напомним, инаугурация Трампа состоится 20 января. Республиканец собрал на проведение церемонии рекордную сумму денег. Президентский инаугурационный комитет Трампа собрал рекордные $90 млн частных пожертвований, что гораздо больше, чем двух инаугурационных комитетов президента США Барака Обамы, которые собрали $55 млн в 2009 году и $43 млн в 2013 году.

Добавим, восемь конгрессменов объявили бойкот инаугурации Трампа. Они объясняют, что Трамп пришел к власти благодаря вмешательству России в выборы. Другие члены Конгресса также заявили о намерении бойкотировать церемонию инаугурацию. Среди причин они назвали неуважение Трампа к женщинам, меньшинствам и иностранцам. Всего об игнорировании церемонии передачи власти новому президенту заявили 8 членов Конгресса США.

Кроме того, демократам в США не дают билеты на инаугурацию Трампа. В Демократической партии США рассказали о проблемах, которые возникли при получении билетов на торжества по случаю инаугурации избранного президента США. Об этом сообщает Politico.

Сотрудники демократической партии, которые приобретают билеты на торжество для своего начальства, говорят о проблемах в их получении.

Так, члены Республиканской партии получают билеты "автоматически", в то время как демократы вынуждены делать запрос, и даже это, отмечает издание, не гарантирует им их получение.

Ким Фуллер, представитель члена палаты представителей Грегори Микса заявил, что с ними не считаются.

"Это не только несправедливо, но это еще и увеличивает пропасть между нашими партиями и подтверждает, что с нами не считаются", — говорит он.

В свою очередь, в республиканской партии считают, что проблема, вероятней всего, связана с неорганизованность комитета, который занимается церемонией инаугурации, а не с предвзятостью.