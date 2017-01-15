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Военное обострение между Арменией и Азербайджаном: есть жертвы

Отношения между Арменией и Азербайджаном остаются крайне напряженными. Фото: spb.riss.ru
15.01.17 18:00Сколько просмотров этой статьи37Сколько комментариев этой статьи0

В зоне конфликта продолжаются обстрелы

Военнослужащий Азербайджана погиб на линии соприкосновения в Карабахе, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства обороны республики.

"В результате обстрела азербайджанских позиций на линии соприкосновения в Карабахе погиб азербайджанский военнослужащий Баширов Фикрет Нуршираван оглу", — сообщает оборонное ведомство.

Как уточняется в сообщении, военнослужащий посмертно награжден медалью "За отличие на военной службе" третьей степени.

Армения и Азербайджан в начале апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны.

Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

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