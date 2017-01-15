01.01.17 13:402100
Тука дал обнадеживающий прогноз по возвращению оккупированных территорий
|15.01.17 12:14
|42
|0
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий считает, что сценариев деоккупации может быть несколько
Бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сказал, что оккупированная территория Донбасса и аннексированный Крым, скорее всего, вернутся под контроль украинских властей в 2018 году.
Об этом заявил в интервью "Обозревателю".
При этом Тука добавил, что сценариев деоккупации может быть несколько. "И все могут быть разными. Главная очередная наша ошибка в том, что мы возвращаемся к штампу, что там все сепаратисты. Это далеко не так. Большинство людей на тех территориях – заложники", – отметил замминистра.