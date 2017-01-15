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В США началась неделя протестов против инаугурации Трампа

Дональд Трамп
15.01.17 10:31Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

В США активисты движения за гражданские права начинали неделю протестов против инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Митинги будут продолжаться до его вступления в должность 20 января.

В субботу, 14 января несколько тысяч человек вышли на улицы Вашингтона, чтобы выразить несогласие с будущей политикой Трампа и его высказываниями о женщинах, социальных меньшинствах и иностранцах.

Протестующие во главе с лидером движения «Национальное действие» Альфредом Шарптоном прошли маршем по Национальной аллее от ступеней Капитолия в сторону мемориала Мартина Лютера Кинга. Среди требований активистов – не допустить, чтобы новая администрация отказалась от реформ в области избирательного права, здравоохранения и уголовного права, а также не ужесточала меры против иммигрантского сообщества.

Во время предвыборной кампании Трамп, кроме прочего, пообещал построить стену вдоль границы с Мексикой и отменить реформу здравоохранения администрации уходящего президента Барака Обамы, предусматривающую обязательное медицинское страхование для всех граждан США.

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