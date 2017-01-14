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Надежда Савченко назвала две вещи, которые объединят Украину

14.01.17 20:40Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Народный депутат Украины Надежда Савченко считает, что народ не спасут не духовные ценности и культура, а холодильник и кошелек.

По мнению Савченко, духовные ценности или культура на сегодняшний день не смогут объединить украинцев.

Она считает, что в условиях тотальной бедности населения объединить украинцев могут только материальные блага.

Депутат подчеркнула, что в условиях, когда люди устали от постоянной травли и начинается непереваривание друг друга, нужно выбирать то, что нужно всем.

«К сожалению, на сегодняшний день наш народ настолько захудалый и обедневший, что нас не спасут никакие духовные ценности или культура, они нас не объединят. Нас объединит банально просто холодильник, кошелек», – сказала Савченко.

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Суббота, 14.01.2017

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