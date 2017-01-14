Россия выдвинула Украине неожиданное требования

Россия через главарей боевиков "ДНР" и "ЛНР" добивается освобождения в рамках минского процесса сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут", которых судят за расстрел участников Евромайдана.

Отмечается, что в Украине эти обстоятельства замалчивались до последнего момента, не выходя за пределы кулуарных обсуждений. СМИ подчеркивают, что "беркутовцы" не имеют никакого отношения к минскому процессу.

Также журналисты пишут, что в списках на обмен пленными присутствуют и фигуранты дела о трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе.