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Россия выдвинула Украине неожиданное требования

14.01.17 20:10Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

Россия через главарей боевиков "ДНР" и "ЛНР" добивается освобождения в рамках минского процесса сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут", которых судят за расстрел участников Евромайдана.

Отмечается, что в Украине эти обстоятельства замалчивались до последнего момента, не выходя за пределы кулуарных обсуждений. СМИ подчеркивают, что "беркутовцы" не имеют никакого отношения к минскому процессу.

Также журналисты пишут, что в списках на обмен пленными присутствуют и фигуранты дела о трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

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Суббота, 14.01.2017

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