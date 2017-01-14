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Куда уходили бюджетные деньги в регионах Украины в 2016 году

14.01.17 17:50Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Как заявил замминистра Минэкономразвития, региональные общины справились с реализацией проектов и освоением выделенных средств на эти проекты, не имея соответствующего опыта.

В Минэкономразвития подробно рассказали, как в регионах страны израсходовали деньги, предназначенные для развития инфраструктуры. Напомним, что в 2016 году речь шла о миллиарде гривен. Эти средства, как сообщает UBR, на местах направили в 95% случаев на строительство дорог, строительство детских садов и школ, а также на освещение улиц и закупку коммунальной техники.

Об этом сообщил первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Негода, передает пресс-служба министерства.

«Хотя скептики не верили, что общины справятся с реализацией проектов и освоением выделенных средств на эти проекты, не имея соответствующего опыта. Они справились и доказали, что способны самостоятельно хозяйствовать на своей территории без указаний из района или области. Так реформа местного самоуправления по принципу децентрализации и полномочий, и ресурсов является действенной», — отметил замминистра.

Впрочем, не все регионы страны успешно справились с поставленной задачей. Так, в Днепропетровской области из предусмотренных бюджетной росписью 102 086,7 тысяч гривен субвенции, по состоянию на 1 января 2017 кассовые расходы составили 85 812 тысяч гривен или 84%.

В Хмельницкой области в целом освоено 94% средств субвенции на развитие инфраструктуры общин. В Полтавской области показатель составляет всего 88% или чуть более 50 млн гривен из 56 млн 974,2 тысяч гривен.

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Суббота, 14.01.2017

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