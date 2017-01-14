Аваков наградил огнестрельным оружием депутата, состоящего на учете у психиатра

Татьяна Черновол находится на учете с 1996 года; у нее диагностировали "синдром гиперактивности"

Глава МВД Арсен Аваков сделал очередное награждение огнестрельным оружием, вызвавшее резонанс в обществе. А именно: пистолет Форт 9 получила депутат и журналист Татьяна Черновол.

"Был опубликован список людей, получивших наградное огнестрельное оружие от Арсена Авакова. Вопрос – является ли адекватным поступком награждение огнестрельным оружием человека, страдающего синдромом гиперактивности с признаками шизоаффективного расстройства?" - спрашивает эксперт, блоггер Александр Волков.

Волков ссылается на публикации в украинских СМИ документа, согласно которому Татьяна Черновол дважды – в 1996 и 1999 годах – проходила лечение в психиатрической клинике. В документе, в частности, указывается, что Черновол находится на учете у психиатра с 1996 года, после того, как у нее диагностировали "синдром гиперактивности".

"Пациентке свойственно избыточно активная реакция на внешние раздражители и недостаточная способность адекватной оценки своих действий. Склонна к необдуманным, импульсивным действиям", - указано в документе 2001 года. Кроме того, там упоминается и рекомендация – находиться под наблюдением психиатра и госпитализация при ухудшении состояния.