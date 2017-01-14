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Наталья Поклонская напомнила о старом уголовном деле Петра Порошенко

14.01.17 14:26Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, которая до 2014 года была сотрудницей Генпрокуратуры Украины, прокомментировала заявление экс-заместителя украинского генпрокурора Рената Кузьмина, напомнив, что нынешний президент Украины Петр Порошенко в феврале 2014 года проходил по уголовному делу, связанному с насильственным захватом власти.

Следует уточнить, что несколько ранее Ренат Кузьмин призвал главу Службы безопасности Украины Василия Грицака возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении Петра Порошенко и топ-менеджеров принадлежащей ему компании Roshen. По его словам, компания действующего президента Украины реализует продукцию в Крыму, а в российском Липецке работает предприятие Roshen, в то время как украинский президент заявляет о «войне с РФ» и необходимости введения санкций против Москвы.

«В феврале 2014 года по факту насильственного захвата государственной власти ряд лиц, таких как Порошенко, Яценюк, Кличко, Тягнибок, Турчинов, Парубий и других организаторов майдана, были внесены в единый реестр досудебных расследований по признакам совершенных преступлений, предусмотренных статьей 109 УК Украины», — рассказала Наталья Поклонская журналистам.

Депутат Госдумы считает, что в рамках этого уголовного производства украинские правоохранители могли бы провести расследование на предмет государственной измены действующего президента Украины.

Напомним, что компания Roshen является одним из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Компания принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. В состав корпорации входят фабрики на Украине, в Литве, Венгрии и России.

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