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Глава «Укравтодора» призвал ввести плату за проезд грузовиков по дорогам

14.01.17 12:36Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Славомир Новак подчеркнул, что дороги разрушают именно грузовики. По его словам, «бизнес с каждой поездки получает прибыль, поэтому и за использование дорог он должен платить».

Исполняющий обязанности главы «Укравтодора» Славомир Новак выступает за введение платы за проезд грузовых транспортных средств по дорогам страны, заявил он в интервью «Фокусу».

По его словам, он спорит с бюджетным комитетом Верховной Рады о необходимости нововведения, «начиная с первой нашей встречи».

«Дороги разрушают именно грузовики. К тому же бизнес с каждой поездки получает прибыль, поэтому и за использование дорог он должен платить», — заявил Новак.

При этом и.о. главы «Укравтодора» считает, что будет честно, если украинские предприниматели станут платить за использование дорог наравне с иностранцами. «Такое решение сталкивается с сопротивлением аграрного лобби, но если мы хотим иметь страну с нормальной сетью дорог, другого выхода нет», — заключил Новак.

По словам президента Украины Петра Порошенко, в этом году на масштабное строительство дорог в Украине планируется выделить 30 млрд гривен по сравнению с 12 млрд в 2016 году. Он также сказал, что считает строительство сети автомобильных дорог в стране локомотивом экономики, и данное направление хозяйственной деятельности является для него приоритетным.

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