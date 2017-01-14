Украина в 2016 запретила прокат 38 фильмов из РФ

Для сравнения, в 2014 году было запрещено 166 российских фильмов и сериалов.

Государственное агентство по вопросам кино озвучило статистику за 2016 год, сколько российских фильмов было разрешено, а сколько запрещено к показу в Украине, пишут "Украинские новости".

Так, экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации запретила в Украине показ 38 российских фильмов и сериалов, а разрешили прокат в кинотеатрах только 7 российских фильмов. Среди запрещенных фильмов и сериалов, такие: "Последний секрет мастера", "Лютый", "Под прикрытием", "Ладога", "Путь к сердцу мужчины", "Игра", "Ночные стражи", "Самозванка" и другие.

Для сравнения, в 2014 году было запрещено 166 российских фильмов и сериалов, а в 2015 году - 82.

Разрешили в прошлом году прокат таких российских фильмов в Украине: "30 свиданий", "Статус: Свободен", "День выборов 2", "Хардкор", "Дигеры", "Дуэлянт" и "Коллектор".

Напомним, государственное агентство по вопросам кино запретило к показу в Украине телевизионный сериал "Отель Элеон".