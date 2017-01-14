На инаугурацию Дональда Трампа собрали 90 миллионов долларов

Инаугурационный комитет избранного президента США Дональда Трампа с помощью частных пожертвований собрал рекордные 90 миллионов долларов

. Об этом проинформировало агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как стало известно, данная сумма значительно превышает все те, которые ранее собирали для своей инаугурации другие президенты. По словам самого Тремпа, его инаугурация должна пройти «со вкусом» с «толпами» приглашенных.

Стоит отметить, что прошлому президенту США Бараку Обаме в 2009 году для инаугурации было собрано 55 миллионов долларов. Что касается его второй инаугурации, то было пожертвовано всего лишь 43 миллиона долларов.

Председатель инаугурационного комитета Том Баррак сообщил, что церемония не будет проходить в «цирковой атмосфере». Команда Дональда Трампа отдает предпочтение обстановке «вернемся к работе».

Глава инаугурационного комитета Обамы Стив Керриган удивлен тем, почему инаугурационный комитет продолжает собирать деньги.

«Я не понимаю, как они потратят такую сумму денег, и почему все еще их собирают. Мы организовывали 2 самые крупные церемонии инаугурации в истории США и ни разу не потратили столько средств», - подчеркнул он.

Ранее СМИ писали о том, что общие затраты на проведение праздничных мероприятий по случаю вступления в должность 45-го президента США могут составить от 175 миллионов долларов до 200 миллионов долларов.

При этом один из представителей инаугурационного комитета Трампа поделился информацией о том, что сбор средств все еще продолжается и может превысить отметку в 90 миллионов долларов.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне.