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Эксперты назвали причины резкого скачка курса гривни

13.01.17 20:15Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook говорит, что подобная сегодняшней ситуации на валютном рынке страны является типичной для начала нескольких последних лет.

"В первой декаде января на межбанковском валютном рынке повысилась волатильность обменного курса гривни, связанная с ограниченным предложением иностранной валюты. Кроме того, в первые послепраздничные дни на межбанковский рынок поступала для продажи валютная выручка, которая накапливалась во время новогодних выходных дней в Украине, которые совпадали с рабочими днями в США и Европе. Но этот фактор был временным", - говорит председатель совета НБУ.

Среди других факторов, влияющих на обменный курс, он называет:

Сезонность: как и каждый год, в это время снижается деловая активность, что приводит к сокращению объемов поступлений валютной выручки. В этом году накладывается еще и спад экономической активности, поступает меньше выручки от экспорта урожая агрокультур, которые были основным источником иностранной валюты в осенние месяцы. Роль основного источника валютной выручки постепенно перенимает металлургический экспорт; Предновогодние выплаты представителям бюджетной сферы и пенсионерам со стороны правительства; Значительная сумма средств, выплаченная субъектам предпринимательской деятельности через возмещение НДС; Оживление потребительского спроса среди населения. При этом он допускает возвращение курса на прежние позиции благодаря улучшению внешнеэкономической конъюнктуры для украинских производителей.

"В случае чрезмерных колебаний НБУ будет выходить на рынок с валютными интервенциями. Объем золотовалютных резервов в 3,7 месяца импорта будущего периода (15,5 млрд долл.) является достаточным для этого. Объем международных резервов на начало января составил 15,5 млрд. долл. Этого достаточно и для продажи валюты в ходе интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ", - уверяют в НБУ.

Совет НБУ 17 января проведено заседание, где будет заслушана информация о состоянии валютного рынка Украины и предложения по его стабилизации.

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Пятница, 13.01.2017

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