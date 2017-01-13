Мария Габриэль: "Буду продолжать давление на Совет ЕС, чтобы первый триалог по безвизу для Украины был не в апреле, а в феврале"

На днях Комитет гражданских свобод Европарламента поддержал введение безвизового режима для Грузии. А в самом Европарламенте рассмотрение законодательной инициативы по отмене виз для ее граждан назначено на начало февраля.

Украина в этом вопросе несколько отстает, хотя до последнего времени шла вместе с Грузией, как говорится, ноздря в ноздрю. Некоторые наблюдатели не исключали, что украинским безвизом в ЕС займутся уже весной. В то же время докладчик Европейского парламента по вопросам безвизового режима Мария Габриэль заявила, что сделает все возможное для того, чтобы межинституциональный диалог в ЕС по безвизу для Украины состоялся еще этой зимой.

«Мы договорились по поводу механизма временного приостановления действия безвизового режима для третьих стран. Он будет поставлен на голосование на пленарном заседании в феврале вместе с вопросом Грузии. И моя цель состоит в том, чтобы начать триалог (между Советом ЕС, Еврокомиссией и Европарламентом относительно безвизового режима для Украины) как можно быстрее. Это означает, что я буду продолжать давление на Совет, чтобы иметь первый триалог не в апреле, а в феврале», — цитирует Марию Габриэль Радио Свобода.

Напомним, ранее заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев заявил, что за затягиванием предоставления безвизового режима Украине стоят отдельные страны — члены Европейского Союза, в частности, Франция.