Россия придумала, как надавить на ПАСЕ

По словам Косачева, Москва корректную юридическую формулу, чтобы заморозить часть взносов РФ в Совет Европы

По словам Косачева, Москва корректную юридическую формулу, чтобы заморозить часть взносов РФ в Совет Европы

Россия обсуждает тему возможного сокращения суммы отчислений РФ в Совет Европы, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. "Сейчас мы находимся в дискуссиях по этому вопросу (сокращения взноса – Ред.), обсуждаем эту тему. Могу это подтвердить", – сказал он. "Если мы найдем корректную юридическую формулу, то мы можем пойти по этому пути вперед, но пока мы ее не нашли", – добавил сенатор.

Парламентарий пояснил, что в связи с ситуацией вокруг участия России в ПАСЕ возникает вопрос о том, насколько логичным является сохранение в полном объеме российского взноса. "Проблема в том, что взнос в Совет Европы платится один, выделить часть на ПАСЕ невозможно, если бы это было возможно, то мы бы давно заморозили наш взнос на ПАСЕ до той поры, когда не появится возможность возвращения РФ в полном объеме", – подчеркнул Косачев.

Он также отметил, что о полном прекращении выплаты взноса речи не идет. "Речь идет о том, чтобы устранить эту нелогичность, когда формат взаимодействия Федерального собрания РФ с ПАСЕ сейчас изменился, а взнос остался неизменным", – заключил глава комитета.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в 2017 году Россия не намерена участвовать в пленарных заседаниях Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), так как их не устраивает существующий ныне регламент, который не хотят менять.

По его словам, Россия продолжит сотрудничать со Страсбургом и вне заседаний, участвуя в других мероприятиях Ассамблеи.

Напомним, ранее российская делегация отказалась участвовать в работе ПАСЕ из-за введенных Западом санкций против РФ.

Кроме того, член парламентской делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко предупреждал, что российская делегация попытается вернуться в ПАСЕ в январе 2017 года.

"Была попытка (в октябре 2016 года – Ред.) российской делегации вернуть себе все полномочия без обсуждения, путем внесения изменений в регламент ПАСЕ. Украинская делегация, при поддержке союзников в ПАСЕ, остановила этот план и не дала его осуществить. Это не означает, что Россия и ее лоббисты не будут пытаться вернуться в сессионный зал ПАСЕ. Очередная попытка будет осуществлена на следующей сессии, которая будет проходить в январе 2017 года", – заявил Алексей Гончаренко.

В свою очередь председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что не видит смысла для РФ участвовать в работе ПАСЕ до изменения ее регламента, который бы защитил права национальных делегаций.

Ранее Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы уже отказывалось менять регламент ассамблеи по требованию россиян.