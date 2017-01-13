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Найем пояснил, почему запрет "Дождя" в Украине -- это правильно

13.01.17 19:10Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Если иностранный канал хочет работать в Украине, значит должен уважать украинские законы и Конституцию, считает нардеп

Народный депутат Мустафа Найем считает, что запрет телеканала "Дождь" в Украине это не цензура, а соблюдение украинского законодательства. Об этом он написал в Facebook. По его словам, если иностранный субъект вещания хочет работать в Украине, значит должен уважать украинские законы и Конституцию.

"Мне искренне жаль, что "Дождь" в Украине отключили. В то же время я не понимаю тех, кто готов оправдать исправление карты, потому что этого требует Конституция Российской Федерации, но не готов принять отключение канала из-за нарушения Конституции Украины. У нас тут, в Киеве наша Конституция и законы. По этой Конституции и законам, Крым – украинский, а Россия – страна-агрессор, оккупировавшая нашу территорию. А любой, кто это отрицает, нарушает закон и, очевидно, должен быть ограничен в своих действиях на нашей территории. Любые возмущения по этому поводу говорят лишь о том, что не все наши коллеги и друзья по ту сторону границы готовы одинаково принимать, понимать и уважать Конституцию законы Украины на ее территории", – написал Найем.

логотип телеканала "Дождь"

Он добавил, что отключения "Дождя" не говорит о цензуре, этике или культуре, а исключительно о законах и Конституции Украины.

Напомним, 12 января Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.

В свою очередь генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сожалеет в связи с решением Нацсовета по телевидению и радиовещанию о запрете вещания. Она отметила: телеканал руководствуется российским законодательством при изображении карты России. В МИД РФ отреагировали на запрет вещания телеканала в Украине. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, Москва надеется, что "Дождь все же не отключат в Украине, однако в противном случае немедленно сообщит об этом ОБСЕ.

Как сообщалось, в декабре 2014 года Нацсовет признал российский телеканал "Дождь" соответствующим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству Украины.

Нацсовет по телерадиовещанию из-за нарушения украинского законодательства в сферах национальной безопасности и рекламной деятельности в настоящее время запретил трансляцию около тридцати пяти российских телеканалов. дождь, конституция, запрет, телеканал, найем

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Пятница, 13.01.2017

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