Никто не хочет "информационной войны" с русскими, - политолог

Ближайшие соседи России, страны Евросоюза, видят угрозу в пропаганде Кремля, направленной за рубеж. Все больше стран принимают меры по борьбе с «дезинформацией» на государственном уровне. Журналист и политолог Александр Морозов проанализировал для Rus2Web, почему меры Запада неэффективны, и в чем кроется угроза для Кремля даже при таких условиях.

Как на Западе борются с российской пропагандой

Один из важных трендов ушедшего года — формирование институций, отвечающих за противодействие российской пропаганде в Европе. Черепаха европейской борьбы с путинским коминтерном очень медленно выходит на старт, собираясь догнать русского Ахиллеса.

В апреле 2015 года Федерика Могерини (МИД Евросоюза — прим.) анонсировала создание специальной группы для борьбы с российской пропагандой. Однако East StratCom Task Force получила финансирование только к концу 2016 года, на которое и смогла нанять штат сотрудников. В 2016 году эта группа стала выпускать очень слабый мониторинг грубых фейков российской пропаганды. Подписка у этого бюллетеня ничтожная, ссылаются на него мало. При этом во время публичных выступлений сотрудники этой группы подчеркивали, что они занимаются не борьбой с «пропагандой», а разоблачением «дезинформации». Почему так? Потому что «пропаганда» — двусмысленный термин, она бывает и хорошая (т.е. создание позитивного культурного имиджа для страны или региона), в то время, как дезинформация — уже очевидное злодейство.

К концу года Чехия заявила, что создается спецгруппа по фейковым новостям, а затем об этом заявила и Германия. В Чехии это стало результатом журналистского расследования о 43 сайтах, републикующих одни и те же пропутинские новости. Причем, выяснить, кто и как ангажировал эти сайты, не удалось. Несколько ранее такая история была и в Словакии.

В Германии большой эффект произвела «девочка Лиза», о которой Лавров сказал: «нашу Лизу в обиду не дадим», а Штайнмаер сказал, что такое заявление Лаврова — это «шок». Россия откровенно продемонстрировала, что готова подогревать антииммигрантские настроения русскоговорящих немцев. Позднее Меркель публично заявила, что существует проблема «фейковых новостей», а также угроза информационного вмешательства Кремля в выборы в бундестаг 2017 года. Кроме того, в 2015 году НАТО открыло аналитический центр StratCom в Риге, это было громкое событие, которое привлекло внимание СМИ. Однако ощутимых продуктов у этой группы в 2016 году еще не было.

Самым крупным событием в этом ряду стало принятие Европарламентом резолюции о российской пропаганде. Эта резолюция важна лишь в одном отношении, она создает базу для конкретных решений правительств — в основном соседних с Россией стран — которые вынуждены временами приостанавливать трансляции российских телеканалов или депортировать особо рьяных гастролеров из России — пропагандистов «русского мира» в его имперской форме.

Почему борьба неэффективна

В целом весь этот «ответ на вызов» выглядит пока очень слабо и нерезультативно. Причин три. Одна политическая. Никто не хочет ни горячей, ни холодной войны. И вообще не хочет дальнейшего углубления конфликта с Кремлем. В тех странах, что ближе расположены к России, есть политические круги, которые сильно встревожены активностью России, аннексией Крыма, войной в Донбассе и перспективам усиления военно-политического противостояния по границам Центральной и Восточной Европы. Но эти круги пока остаются в области риторики. Пока нет никакого политического альянса в этом направлении. А правительства отдельных стран не хотят делать первый шаг. Даже поляки, а уж тем более чехи или немцы. Все вынуждены принять символические меры, подчеркивающие, что проблема есть, но никто не хочет «информационной войны» с русскими.

Вторая причина носит не менее фундаментальный характер: трудно найти институциональный ответ на действия, которые ведутся ниже радаров. Европейская политика публична и институциональна. Глава кабинета в случае обнаружения проблемы в сфере безопасности просит парламент дать поручение разведке, та готовит доклад и публично отчитывается, парламент предлагает меры, а эти меры требуют бюджетных расходов, здесь вступают в дело партийные фракции, а за ними стоят избиратели.

А в таких политических режимах как в России, решение о каких-то действиях можно принять даже и на вечеринке Русского географического общества, финансирование будет найдено в обход бюджета, никакого различия между действующими, отставными офицерами спецслужб нет, равно как и между госорганами и аффилированными с ними фирмами, занимающимися кибератаками, пиар-деятельностью за рубежом, smm-продвижением и размещением текстов в зарубежных медиа. Тут нет ни ответственности перед избирателями, ни проблем с репутацией у партийных политиков, назначенных на ключевые должности в сфере безопасности. Поэтому сколько ни создавай в Европе групп, утвержденных парламентом, размером в 10-20 сотрудников на зарплате из бюджета невозможно угнаться за русскими smm-агентствами, у которых полностью развязаны руки нанимать блогеров и малоизвестных журналистов в европейских странах.

Кремлевское влияние в «эпоху интернета»

Третья — наиболее глубокая — причина неэффективности, о которой уже писали многие медиа аналитики в том, что до сих пор не появилось никакого большого доклада или коллективного исследования авторитетного аналитического центра о том, как вообще реально работают структуры кремлевского влияния. Например, в 2016 году состоялись десятки круглых столов, конференций по российской пропаганде и медиавойне. Но на них повторяются одни и те же немногие примеры грубых и откровенных фейков, подобных «распятому мальчику» или «девочки Лизы». Была издана книга Питера Померанцева «Ничто не правда. Все возможно», она произвела большое впечатление. Но за ней ничего не последовало. И это при том, что россыпью имеется множество материалов об отдельных «кейсах» — о том, как формируются пулы прокремлевских экспертов, о том, какую роль играют институции «русского мира» за рубежом, о том, как строится антизападная повестка в российских медиа.

Есть блестящее исследование Майкла Дэвида-Фокса о культурной дипломатии СССР 1921-1941 гг., которое описывает всю систему работы Коминтерна в интересах СССР на Западе. Когда его читаешь, то изумляешься тому, что весь инструментарий сегодняшней «мягкой силы Кремля — поддержка медиа, создание пула сочувствующих деятелей культуры, все эти «поездки итальянских депутатов в Крым» — все это системно было разработано еще в ОГПУ. Разница лишь в том, что наступила «эпоха интернета» и возможностей стало больше.

И точно так же, как во времена Коминтерна встает вопрос: а где, собственно, пропаганда? Ведь люди в Европе, подхватывающие сегодняшнюю риторику Кремля — вовсе не какие-то «наймиты». Они просто убежденные противники «американской гегемонии». Они так думали всегда. Американские и британские левые выступали с таких позиций до появления Путина на третьем президентском сроке в качестве лидера глобального антизападничества. Такие понятия как «пропаганда», «фейк» — очень хороши для публицистики, но они очень размыты для конкретных ответных институциональных действий. Чешское расследование пророссийских сайтов показало, среди прочего, что трансляторами пропутинских сообщений оказались сайты, сделанные пенсионерами-маргиналами, которые и до этого жадно искали в англоязычном интернете и переводили на чешский сообщения про инопланетян, про Ротшильдов-Рокфеллеров, мировую закулису и ментально давно уже пребывали в пространстве конспирологии. Они так сами думали. Без всякой путинской пропаганды.

И уж гораздо более сложная история в Германии, где новая партия правее ХДС — «Альтернатива для Германии» (Alternative für Deutschland) попадает под подозрение в причастности к трансляции кремлевского взгляда на мир. Но проблема в том, что те, кто поддерживает AfD, ненавидели партийный истеблишмент Германии и до Путина. Их антиамериканизм, борьба с собственным истеблишментом, критика налоговой и банковской системы Германии, антиимигрантская риторика — все это появилось не сегодня и не в результате работы Russia Today. Путинизм — как и ранее «коминтерн» — развивается, двигаясь по болевым точкам «старых демократий». И схватить «кремлевскую пропаганду» за хвост неимоверно трудно. И даже невозможно, если не описать очень подробно, как она структурно работает. Как конкретно координируются различные ее уровни — публичные и теневые, как координируется «повестка», как работает вся совокупность инструментов влияния. Такая работа в 2016 году не проделана. Посмотрим, сделает ли ее кто-то в 2017-м.