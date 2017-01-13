Янукович услышит приговор весной, - прокурор

Экс-президент Украины Виктор Янукович услышит обвинение суда в государственной измене уже в апреле текущего года. Прокуратура приготовила все необходимые для этого документы и доказательства.

Об этом сообщил военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире одного из украинских телеканалов.

До конца текущего года в суд направят обвинительный акт, к которому добавят показания всех свидетелей по делу, а также доказательную базу. В предусмотренный законодательством срок приговор будет оглашен уже до конца марта.

Следовательно, в апреле Виктор Федорович уже будет обвинен в государственной измене.

Среди группы государственных обвинителей будет также председатель Генеральной прокураторы Украины Юрий Луценко.