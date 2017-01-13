Порошенко должен злиться исключительно на себя, - политолог

"Переругивание (заочное) Порошенко и Саакашвили доставили просто эстетическое наслаждение. Я даже текст откладывал, чтобы спокойно сосредоточиться на вкусовых ощущениях", - написал на портале site.ua политолог Кирилл Сазонов.

"Петр Алексеевич негодовал. Оказывается, его надежный губернатор все в Одессе провалил. Имея своего прокурора области, начальника милиции, начальника таможни, свободный доступ к телу Самого и место в совете реформ - феерически все провалил. Не работал, а мотался по киевским эфирам, заграницам, таскал по всей стране антикоррупционные форумы и ни хрена в регионе не сделал. Боже мой, как президент был слеп! И доверчив!

Хотя об этом цирке полтора года не писал только ленивый. Но пока Саакашвили в процессе своей деятельности активно мочил врагов и политических оппонентов Порошенко - президент ничего не замечал все устраивало? Ну, мы же не дети. Кто откажется от хорошего и надежного бультерьера, который загрызет любого по приказу.

Вот только люди не собаки. Верность не их конек. И рано или поздно начинают смотреть на хозяина, не как на подателя еды, а уже как на альтернативное блюдо. Можно полагаться на друзей. Даже в политике, но с оглядкой - можно. А вот на слуг полагаться не стоит. Петр Алексеевич этого так и не понял. Теперь злится. А злиться надо исключительно на себя...", - считает Сазонов.

Напомним, вчера, 12 января, Президент Порошенко посетил с рабочим визитом Одесскую и Николаевскую области. В Одессе он представил нового глава облгосадминистрации вместо Саакашвили.

Добавим, Давид Сакварелидзе, бывший заместитель генерального прокурора Украины, экс-прокурор Одесской области, очень жестко высказался по поводу заявления главы государства Петра Порошенко о некачественной и неэффективной работе Михаила Саакашвили на посту губернатора Одесской области.

По его словам, Порошенко обратился к Насирову, чтобы тот подтвердил его слова, и он подтвердил. Сакварелидзе считает это ужасным. Он заявил, что такие заявления президента являются необоснованными, грустными и удивительными. Экс-прокурор Одесской области выразил «благодарность» президенту за то, что он попросил подтвердить плохую работу Саакашвили одного из главных символов кланового договорняка и украинской коррупции. Кроме того, он сделал вывод, что для Петра Порошенко именно коррупционная среда является идеальной как для обитания, так и для управления.

«Вы всегда будете бояться и ненавидеть тех людей, которые всю жизнь успешно высушивали и чистили это болото. Я искренне удивляюсь, неужели наш президент настолько отдалился от реальности, если считает, что так откровенно плевать в лицо постмайдановской Украине пойдет ему на пользу… Больше нечего добавить, поживём — увидим.», — открыто заявил Сакварелидзе.