Рекс Тиллерсон: «Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия»

Соединенные Штаты должны быть стойкими в защите своих интересов и ответственными перед своими союзниками, а Россия должна понести ответственность за свои действия. Об этом заявил выдвинутый Дональдом Трампом на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон, выступая во время слушаний в Комитете по международным делам Сената в среду, сообщает «Укринформ».

Там, где сотрудничество с Россией на основе общих интересов является возможным, например, по уменьшению глобальной угрозы терроризма, мы должны изучить эти варианты. Там, где остаются значительные разногласия, мы должны быть стойкими в защите интересов Америки и ее союзников», — отметил он.

Тиллерсон подчеркнул, что «Россия должна знать, что мы будем ответственными за свои обязательства и обязательства наших союзников, и что Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия».

По словам Тиллерсона, США должны адекватно смотреть на отношения с Россией. «Россия сегодня представляет опасность, но не является непредсказуемой в продвижении собственных интересов. Она вторглась в Украину, в том числе захватила Крым, и поддержала сирийские силы, которые грубо нарушают законы войны», — подчеркнул он.

По мнению Тиллерсона, частично на такое поведение России повлияло то, что реакция со стороны руководства США была слабой, и «красные линии» превращались в «зеленый свет». «В то время как Россия стремится к уважению и значимости на мировой арене, ее недавние действия игнорировали американские интересы», — признает Тиллерсон, одновременно заявляя, что США нужен открытый и откровенный диалог с Россией по поводу ее амбиций.