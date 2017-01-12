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В банке Литвы лежат 30 миллионов долларов экс-премьера Украины Павла Лазаренко

12.01.17 11:22Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Международный проект журналистских расследований OCCRP сообщил, что его литовский партнер, издание 15min.lt, обнаружил в базе данных OCCRP документы, свидетельствующие о том, что на счету в банке Литвы лежат около 30 миллионов долларов, связанные с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко, юзсообщает Радио Свобода.

Отмечается, что эти средства заморожены на счету местного отделения шведского банка SEB, и литовские суды каждые несколько месяцев продолжают это замораживание в течение последних 17 лет.

Банк отказался комментировать эти данные.

По данным расследования, речь идет о части из порядка 200-250 миллионов долларов, которые связывают с Лазаренко и которые были заморожены в нескольких странах с подачи властей США еще в 2004 году.

Ранее счет с упомянутыми 30 миллионами долларами в литовском банке Hermis принадлежал банку Лазаренко European Federal Credit Bank, который был ликвидирован. В 2000 году литовское отделение банка SEB купило банк Hermis вместе с этим счетом.

Напомним, ранее в бюджет Антигуа и Барбуды были конфискованы 66,7 миллионов долларов, замороженные на счетах Лазаренко в этой стране.

Лазаренко занимал пост премьер-министра Украины с мая 1996 года по июль 1997 года . В 2004 году он осужден судом США за "финансовые злоупотребления", и приговорен к девяти годам тюремного заключения и штрафу. В ноябре 2012 года Лазаренко освободили из федеральной тюрьмы и передали иммиграционным властям.

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