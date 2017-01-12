Верхний банер

Снова легализовать налоговую милицию не стоит, – Данилюк

12.01.17 09:06Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Минфин внесет на рассмотрение Кабмина законопроект о создании финансовой полиции

.

В ближайшие дни Министерство финансов внесет на рассмотрение Кабинета министров законопроект о создании финансовой полиции. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на своей странице в Facebook

В конце 2016 года из-за технической ошибки Верховная Рада фактически объявила налоговою милицию вне закона уже с 1 января 2017 года… Стоит ли исправлять ошибку, опять легализуя репрессивную налоговую милицию? Очевидно, что нет. Нужно двигаться только вперед", – написал глава Минфина.

По словам министра, разработка и согласование законопроекта были завершены в сентябре 2016 года.

Документ предусматривает ряд основных принципов, на которых планируется создавать Финансовую полицию: замена силового подхода аналитическим; сокращение штата до 2 500 человек (сейчас – 15 000); невмешательство в работу честного бизнеса; обновление персонала через прозрачный конкурс и независимую отборочную комиссию, представителей силового блока – не более 25%; зарплаты, которые уменьшат риск коррупции и дадут возможность привлечь лучшие кадры.

"Мы планируем подать проект закона на рассмотрение правительства на ближайшем заседании и после утверждения направить законопроект в парламент. В этом законопроекте желательно, чтобы депутаты все-таки избежали "технических ошибок", – отметил Данилюк.

Похожие новости

16.10.16 19:02Прогноз погоды на начало недели

23.09.15 21:04Как встреча Путина и Обамы отразится на Украине, — мнение

03.02.14 10:30Лидер "Спільной справи" Данилюк пешком перешел границу и добрался до Лондона?

20.02.13 11:05«За основу должны браться интересы детей» - Геннадий Николенко о ситуации с ФСО «Украина»

30.03.11 10:12М. Ежель о строительстве корветов на ЧСЗ: Сверим карты, посмотрим и тогда решим

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 12.01.2017

Закругление верхнее-левое

11:22В банке Литвы лежат 30 миллионов долларов экс-премьера Украины Павла Лазаренко

11:09Департамент ЖКХ за ремонт николаевских дорог в декабре отдал 16 млн гривен

10:50В Украине запустили единый электронный реестр должников, но он еще не заработал

10:43Сегодня Порошенко посетит с рабочим визитом Одесскую и Николаевскую области

10:31Мексиканка родила двухголового младенца (ВИДЕО)

10:20В Николаеве пойман злостный домушник

10:1212 января - Анисьин день: обычаи, приметы, именины

10:00Семейство Mercedes-Maybach пополнится роскошным кроссовером

09:45Американское издание сообщило о попытках правительства Украины помочь Хиллари Клинтон

09:36В Египте обнаружили 12 захоронений времен Нефертити

09:27Николаевец подхватил губернаторский флешмоб с гирями и передал эстафету главе облсовета Виктории Москаленко

09:1810 главных тезисов Большого Дональда на его первой пресс-конференции

09:06Снова легализовать налоговую милицию не стоит, – Данилюк

09:03Не прошло и полгода: после каникул николаевским школьникам выдадут новые учебники

08:46Здание Николаевского русского драмтеатра трещит по швам

08:30На Кривоозерщині боротьба з негодою відбувалася при 20-градусному морозі

08:28Сегодня - День похищений

08:14Сегодня на Николаевщине ожидаются порывы ветра до 24 м/с

08:00Специалисты сервисных центров МВД Николаевщины за год выявили около двух десятков похищенных автомобилей

07:46"Шахтер" переедет в Харьков

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

29.12.16 11:162020

Нардет от Николаевщины Ливик должен поставщикам 25 тысяч евро

29.12.16 11:311650

Николаевские свиноводы учились бороться с африканской чумой свиней

29.12.16 11:441940

Сколько в Николаеве стоит Божья благодать?

29.12.16 12:091760

Он сказал: "Поехали!". В Николаеве заработали простаивавшие более 20 лет лифты

Самые читаемые

05.01.17 14:0057050

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2215660

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

05.01.17 20:379900

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:277840

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама