Снова легализовать налоговую милицию не стоит, – Данилюк

Минфин внесет на рассмотрение Кабмина законопроект о создании финансовой полиции

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В ближайшие дни Министерство финансов внесет на рассмотрение Кабинета министров законопроект о создании финансовой полиции. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на своей странице в Facebook

В конце 2016 года из-за технической ошибки Верховная Рада фактически объявила налоговою милицию вне закона уже с 1 января 2017 года… Стоит ли исправлять ошибку, опять легализуя репрессивную налоговую милицию? Очевидно, что нет. Нужно двигаться только вперед", – написал глава Минфина.

По словам министра, разработка и согласование законопроекта были завершены в сентябре 2016 года.

Документ предусматривает ряд основных принципов, на которых планируется создавать Финансовую полицию: замена силового подхода аналитическим; сокращение штата до 2 500 человек (сейчас – 15 000); невмешательство в работу честного бизнеса; обновление персонала через прозрачный конкурс и независимую отборочную комиссию, представителей силового блока – не более 25%; зарплаты, которые уменьшат риск коррупции и дадут возможность привлечь лучшие кадры.

"Мы планируем подать проект закона на рассмотрение правительства на ближайшем заседании и после утверждения направить законопроект в парламент. В этом законопроекте желательно, чтобы депутаты все-таки избежали "технических ошибок", – отметил Данилюк.