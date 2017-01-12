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Последние новости о «Платинум банке»: Тарута хочет импичмент Порошенко

12.01.17 14:00Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

Народный депутат Сергей Тарута считает, что банкротство Платинум Банка означает банкротство Президента страны Петра Порошенко.

«Президент не мог не знать, что именно через Платинум Банк выводит деньги глава НБУ Валерия Гонтарева. Об этом ежедневно сообщал не только я, но и все серьезные экономисты страны, об этом говорили депутаты Верховной Рады и бывшие работники Нацбанка, уволенные Гонтаревой», – заявил он.

По его мнению, признание неплатежеспособным Платинум Банка является основанием для судебного разбирательства в отношении руководителей Нацбанка и отставки главы государства.

«Я уже не раз говорл, что Гонтареву и Рожкову нужно отдать под суд. Так и сегодня, после банкротства Платинума, я говорю – Гонтареву и Рожкову под суд, президента – в отставку», – прокомментировал ситуацию Сергей Тарута.

Отметим, что 10 января руководство НБУ отнесло Платинум Банк (Киев) к категории неплатежеспособных в связи с тем, что по состоянию на 1 января 2017 банк не достиг положительного значения капитала.

НБУ указал, что по результатам диагностического обследования Платинум Банка в первой половине 2016 года и в июне 2016 года был утвержден необходимый объем докапитализации и подан план реструктуризации, однако эти задачи не были выполнены.

Также НБУ признал структуру собственности банка непрозрачной в июне 2016 года, после чего в августе 2016 года бизнесмен Борис Кауфман подал в Нацбанк пакет документов для согласования приобретения существенного участия в банке в размере более 75% через подконтрольные ему компании. Однако НБУ так и не согласовал Кауфману приобретение акций банка, в частности, по причине отсутствия разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию.

Ряд экспертов неоднократно обвиняли регулятор в избирательном подходе к Платинум Банку, указывая на то, что курирующая в Нацбанке банковский надзор Елена Рожкова до июня 2015 года исполняла обязанности главы правления этого финучреждения. В частности, были опубликованы телефонные разговоры Рожковой с руководством и акционерами Платинум Банка. Тем не менее НБУ отверг эти обвинения, а замглавы регулятора обратилась в правоохранительные органы в связи с прослушиванием ее телефона.

Платинум Банк (ранее - Международный ипотечный банк) был создан в 2005 году. По данным НБУ, на 1 октября 2016 года банк занимал 22-е место по размеру активов (7,277 млрд грн) среди 100 действовавших в стране.

В то же время на 1 октября 2016 года финансовое учреждение имело обязательства перед Нацбанком в размере 338,25 млн грн, перед другими банками – 110,2 млн грн, а перед клиентами – 6,69 млрд грн. В том числе юрлицам он был должен 709,9 млн грн, из них 155,87 млн грн – в валюте, а физлицам – 5,98 млрд грн, из них 1,527 млрд грн – в валюте. Задолженность банка по ценным бумагам составляла 161,9 млн грн.

НБУ отметил, что 97% (197 тыс. человек) всех вкладчиков Платинум Банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму 200 тыс. грн. В общей сложности, по подсчетам НБУ, на эти цели будет потрачено около 4,8 млрд грн.

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