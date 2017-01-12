10 главных тезисов Большого Дональда на его первой пресс-конференции

Избранный президент США Дональд Трамп сегодня в своей резиденции Trump-Tower в Нью-Йорке дал первую большую пресс-конференцию после своей победы на выборах и с июля прошлого года вообще.

Трамп много говорил о России, своих оппонентах, планах на будущее. "Страна" публиковала онлайн-трансляцию с русским переводом, а теперь собрала самые важные тезисы, озвученные без двух минут президентом США.

1. Признал, что Россия стоит за хакерскими атаками

Несмотря на то, что раньше Трамп не верил в доказательства американских спецслужб о причастности России к хакерским атакам на серверы Демократической партии во время президентской компании, сегодня он внезапно признал, что атаки курировал все же Кремль.

По его словам, Национальный комитет Демократической партии был открыт к атакам, так как не был должным образом защищен.

При этом он говорит, что США атакуют хакеры и других стран.

"Я думаю, что это была Россия, но я думаю, что мы подвергаемся хакерским атакам и со стороны других стран. У нас много хакерских атак", - заявил Трамп.

Он сообщил, что недавно встречался с ведущими представителями компьютерной индустрии и будет разработана система защиты.

"У нас есть лучшие в мире специалисты по компьютерным технологиям. Мы будем работать над тем, чтобы обеспечить защиту (от хакеров - прим. ред), - сказал Трамп, подчеркнув, что в США в настоящее время "происходит очень много хакерских атак".

В частности, по его словам, этим занимается Китай.

2. Надеется на дружбу с Россией

Трамп высказался касательно будущих отношений с Россией, которых еще нет, но они уже стали источником, где его оппоненты постоянно черпают поводы для критики. Говорит, что, если это будет нужно, сможет быть более жестким с Россией, нежели его соперница на выборах Хиллари Клинтон.

"Неужели кто-то тут думает, что Клинтон была бы более жесткой с Россией, чем Трамп?", - риторически спрашивает Трамп.

Трамп заявил, что надеется поладить с президентом Путиным, но признает, что это может у него не получиться.

"Если Путину нравится Дональд Трамп, я считаю это активом, а не пассивом. На самом деле, потому что у нас ужасные отношения с Россией. Россия может действительно помогать нам бороться с ИГ, которое сейчас является главной угрозой... Я не знаю, как у меня будут складываться отношения с Путиным. Я надеюсь, что хорошо. Но во всяком случае нужно дать этому шанс", - отметил Трамп.

3. Не имеет никаких связей с Россией

Дональд Трамп вновь опроверг слухи о том, что он зависит от России, так как не ведет никакого бизнеса с Москвой.

"Я не имею никаких кредитов от России, не веду никаких дел в России, нет никаких действующих и готовящихся деловых сделок", - сказал Трамп.

4. Не только российские хакеры

"Я думаю, что это была Россия, но я думаю, что мы подвергаемся хакерским атакам и со стороны других стран. У нас много хакерских атак", - заявил Трамп по поводу хакерских атак во время президентской кампании.

Он сообщил, что недавно встречался с ведущими представителями компьютерной индустрии и будет разработана система защиты. По его словам, Национальный комитет Демократической партии был открыт к атакам, так как не был должным образом защищен.

5. Обама создал ИГИЛ

Будущий президент США обвинил своего предшественника Барака Обаму в пособничестве созданию террористической организации "Исламское государство". По убеждению Трампа, отчасти возникновение ИГИЛ является следствием политики администрации президента Обамы.

По мнению Трампа, ИГИЛ появилось из-за того, что Обама несвоевременно вывел войска из Ирака, и этим способствовал созданию организации террористов.

6. Поблагодарил Кремль за опровержение скандала

Еще один блок рассуждений Трампа о России касался свежего скандала с якобы прослушкой его со стороны ФСБ для сбора компромата. Кремль якобы прослушивал президентский номер в отеле Ритц Карлтон, куда Трамп якобы приглашал проституток, и теперь может этим его шантажировать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже оперативно все опроверг, назвав полной чушью, за что Трамп и поблагодарил россиян.

"И что, действительно кто-то верит в эту историю?... Это позор, что эта информация вышла. Это все выдуманные новости", - заявил Трамп.

7. Не боится новостей и камер, а только микробов

Трамп говорит, что всегда предупреждает свое окружение о возможных слежках за ними. Так он сделал и в этот случай, о котором говорится - в 2013 году в номере отеля Ritz Carlton.

"Я вам вот что скажу, когда я выезжаю из страны… меня телохранители окружают, меня окружают другие люди, я всегда им говорил в любом месте, если я уезжаю из страны – пожалуйста, будьте очень осторожны, потому что в ваших гостиничных номерах, не важно где вы будете, там будут камеры, я не говорю про Россию конкретно, я отношу ее конечно к этой категории, но прежде всего я думаю что в ваших гостиничных номерах и в каких-то других местах непредсказуемых могут быть очень маленькие камеры, эти современные технологии, вы их даже не увидите, вы даже не будете знать что они там, поэтому будьте очень осторожны, иначе потом вы увидите себя по телевизору в передаче новостей. Я на самом деле микробов боюсь, на самом деле. И я говорю это людям всегда и всегда повторяю", - говорит Трамп.

При этом он не исключает, что за ним могла следить ФСБ в России, когда он там пребывал, так же, как и спецслужбы в любом другом месте.

8. Не хочет общаться с CNN

Новость про прослушку и проституток, кстати, распространило издание Buzzfeed и телеканал CNN. На сегодняшней пресс-конференции Трамп не позволил корреспондентам этих СМИ задать ему вопросы.

"Ваша организация ужасна. У вас фейковые новости", - заявил Трамп. Затем микрофон взял журналист BBC News. "О, тоже красиво", - сказал избранный президент.

9. Собрался строить стену на границе с Мексикой

Трамп в очередной раз подтвердил, что при нем США начнут строить стену на границе с Мексикой, за которую в той или иной форме будут платить сами мексиканцы.

"Это будет не забор, а стена. Вы просто неправильно сообщаете об этом. Мы собираемся построить стену", - заявил Трамп.

10. Передаст бизнес-империю сыновьям

Трамп сообщил, что передаст свою бизнес-империю в управление двум своим сыновьям - Дональду-младшему и Эрику.

"Двое моих сыновей, которые здесь присутствуют, Дон и Эрик, и они будут управлять компанией, и они будут управлять ею весьма профессионально, не будут обсуждать это со мной. Они не обязаны это делать", - сообщил он.