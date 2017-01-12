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Американское издание сообщило о попытках правительства Украины помочь Хиллари Клинтон

12.01.17 09:45Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

По данным американских журналистов, правительство Украины предпринимало попытки помочь победить на президентских выборах в США кандидату от Демпартии Хиллари Клинтон.

Об этом сообщает издание Politico.

Как сообщается, украинские чиновники распространяли документы о причастности главного помощника Трампа Пола Манафорта к коррупции, а также помогали "союзникам Клинтон" находить и обнародовать порочащую Трампа и его сторонников информацию.

Также по словам людей, знакомых с ситуацией, один украинско-американский чиновник, который проходил консультации в нацкомитете демократов, встречался со своими коллегами в украинском посольстве в Вашингтоне в попытке разоблачить связи руководителя избирательной кампании Трампа Пола Манафорта с Россией.

Издание пишет, что доказательств о вмешательстве Украины в выборы в США очень мало. Некоторые наблюдатели предполагают, что коррупция, экономическая нестабильность и фрагментация в стране свели на нет все возможности Украины вмешаться в предвыборную кампанию в другой стране.

Также отмечается, что администрация президента Петра Порошенко вместе с работниками посольства Украины в Вашингтоне настаивает на том, что Украина не принимала никакого участия в предвыборной гонке.

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