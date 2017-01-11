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Голосуя за бюджетные законы, депутаты «по ошибке» ликвидировали налоговую милицию

11.01.17 16:30Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Налоговая милиция с 1 января 2017 года находится вне закона. Об этом во вторник, 10 января, сообщила народный депутат («Самопомич») Татьяна Острикова

Поздравляю с тем, что налоговая милиция с 1 января 2017 года находится вне закона!», — написала нардеп в Фейсбуке.

Соответствующий раздел ХVIII-2 «Налоговая милиция» исключен из Налогового кодекса, вступившего в силу с 01.01.17 года.

«Планировалось, что норма о ликвидации налоговой милиции вступит в силу вместе с новым законом о создании финансовой полиции, вероятность принятия которого этим составом Рады близка к нулю. То есть никогда. Так и голосовалось при этом условии.

Однако, в законопроекте изменили номер пункта о налоговой полиции, а в переходных положениях, касающихся вступления в силу соответствующих нормам — номер изменить забыли. И получается, что пункт 134 об исключении из Налогового кодекса раздела XVIII — 2 “Налоговая милиция” вступил в силу … Де-юре, правовой статус налоговой милиции пока — “вне закона”. Де-факто, она не ликвидирована, сотрудники не уволены, производства не переданы, продолжает свою деятельность», — объясняет нардеп.

Из ситуации можно выйти двумя путями:

1) получить определенное разъяснение (по моему мнению, сомнительное с точки зрения правовой чистоты) о том, что это техническая ошибка и пункт 134 закона должен вступить силы вместе с соответствующим законом о создании финансовой полиции;.

2) внести изменения в Налоговый кодекс, пройдя через процедуру рассмотрения законопроекта, предусмотренную Законом Украины «О Регламенте».

«Но есть и третий вариант … надо использовать момент для рассмотрения и принятия нового закона о создании финансовой полиции, — считает депутат.

Ранее НБН сообщал, что Рада приняла бюджет-2017: голосовали «вслепую», не имея на руках полного текста.

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