Савченко утверждает, что может обменять пленных в формате "всех на всех" до конца зимы

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что обмен пленными в формате "всех на всех" возможен уже до конца зимы.

Об этом она заявила после того, как обнародовала списки заложников со стороны Украины и стороны т. н. "ЛДНР", пишет УНН.

"Это можно реально сделать до конца зимы. Для чего эти списки? В списках показано, что все те нестыковки, которые постоянно объявлялись нашей группой, работающей в Минске, когда они объясняли, что вот там есть много несовпадений или пересечений одних списков с другими", - сказала она.

При этом Савченко специально выделила оранжевым цветом тех людей, которые являются гражданами России. "Это российские военные, которые приходили, выполняли задания убивать наших людей в Украине. Они попадают в списки от "ДНР", желтым - от "ЛНР", - отметила Савченко.

По словам нардепа, опубликованные ею списки являются подтвержденными. "Эти люди находятся и они реальными живыми в настоящее время", - добавила она.

По мнению нардепа, после опубликования списков заложников "заканчиваются спекуляции, и ни Москва, ни Киев не смогут больше спекулировать обменом. Эти списки надо было сделать открытыми, как и весь процесс в Минске ".

Как сообщалось, 10 января нардеп Надежда Савченко обнародовала списки пленных и без вести пропавших со стороны Украины и стороны т. н. "ЛДНР" на своей странице в Facebook. В перечне более 500 фамилий.

При этом, в СБУ уверены, что публикация списков украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и в России, может навредить самим пленным и их родственникам.