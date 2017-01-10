В СБУ назвали некорректным список пленных от Савченко

В Службе безопасности заявили, что опубликованные внефракционным народным депутатом Надеждой Савченко списки украинских заложников на Донбассе некорректные.

Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит в комментарии украинской редакции "ВВС"

Он также считает, что публикация списков может навредить их семьям.

"Я просил Надежду не делать этого. Когда мы с ней говорили, она услышала меня", - говорит Тандит.

Он добавляет, что списки во многих моментах "некорректны".

"В списках есть данные наших ребят. Но предварительный анализ указывает, что перечень неверен. там есть уже погибшие люди, а есть уже освобожденные", - добавил представитель СБУ.

По его словам, публикация списков не поможет ускорить освобождение заложников.

"Обычно переговоры проходили эффективно, когда мы не пиарились на этом и не поднимали шум. Решения по обмену принимаются конкретными людьми в России, это не вопрос списков", - считает Тандит.

Он предостерегает, что мошенники получили персональные данные многих украинских заложников, и появилась возможность шантажировать родственников, например, требуя выкупа. По словам Тандита, аферисты звонят родственникам, представляются уполномоченными от боевиков и за вознаграждение обещают освободить человека.

Он пообещал, что к вечеру СБУ обнародует подробную официальную позицию относительно всех списков, обнародованных Савченко.

На вопрос, может ли Савченко ожидать наказание за публикацию, он ответил, что пока не может об этом говорить. Также советник главы СБУ отказался говорить списке россиян в украинском плену, который опубликовала Надежда Савченко.

Как сообщалось, Савченко обнародовала списки пленных и без вести пропавших со стороны Украины и стороны т. н. "ЛДНР", в перечне более 500 фамилий.

При этом она говорит, что нее есть еще один список пленных, который она не доработала.