Депутати пропонують ввести перехідний період для закриття ФОПів

Фізичних осіб-підприємців, які не встигли ліквідуватися до збільшення єдиного соціального внеску, пропонується звільнити від сплати податку в розмірі 704 грн у першому кварталі 2017 року.

Про це йдеться у законопроекті № 5633, оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

Законопроектом пропонується запровадити трьохмісячний перехідний період для здійснення реєстраційних дій щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця (що знаходяться на загальній системі оподаткування, а також особи, які провадять незалежну професійну діяльність) без сплати єдиного соціального внеску за цей період.

"Якщо така особа за цей час не отримувала доходи, вона звільняється від сплати єдиного соціального внеску в розмірі 704 грн, як це було передбачено законодавством до 1 січня 2017 року", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Нагадаємо, 27 грудня президент Петро Порошенко підписав зміни до законодавства щодо роботи фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до нових норм, вже з 1 січня окремі категорії ФОПів, зокрема другої та третьої груп, змушені платити єдиний соціальний внесок 704 гривні на місяць, навіть якщо тимчасово не мають жодного прибутку.

Раніше ФОП, коли у певному періоді мав прибуток, то сплачував 5% податок та ЄСВ. Якщо ж руху коштів не було, то сплачувати не було необхідності.Тому багато підприємців тримали відкриті ФОПи, а платили податки тільки тоді, коли мали реальні прибутки.

Нововведення ще до почату дії призвело до масового закриття ФОПів людьми, які використовували їх не постійно - так званих "сплячих ФОПів