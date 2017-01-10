Верхний банер

Депутати пропонують ввести перехідний період для закриття ФОПів

10.01.17 13:49Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Фізичних осіб-підприємців, які не встигли ліквідуватися до збільшення єдиного соціального внеску, пропонується звільнити від сплати податку в розмірі 704 грн у першому кварталі 2017 року.

Про це йдеться у законопроекті № 5633, оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

Законопроектом пропонується запровадити трьохмісячний перехідний період для здійснення реєстраційних дій щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця (що знаходяться на загальній системі оподаткування, а також особи, які провадять незалежну професійну діяльність) без сплати єдиного соціального внеску за цей період.

"Якщо така особа за цей час не отримувала доходи, вона звільняється від сплати єдиного соціального внеску в розмірі 704 грн, як це було передбачено законодавством до 1 січня 2017 року", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Нагадаємо, 27 грудня президент Петро Порошенко підписав зміни до законодавства щодо роботи фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до нових норм, вже з 1 січня окремі категорії ФОПів, зокрема другої та третьої груп, змушені платити єдиний соціальний внесок 704 гривні на місяць, навіть якщо тимчасово не мають жодного прибутку.

Раніше ФОП, коли у певному періоді мав прибуток, то сплачував 5% податок та ЄСВ. Якщо ж руху коштів не було, то сплачувати не було необхідності.Тому багато підприємців тримали відкриті ФОПи, а платили податки тільки тоді, коли мали реальні прибутки.

Нововведення ще до почату дії призвело до масового закриття ФОПів людьми, які використовували їх не постійно - так званих "сплячих ФОПів

Похожие новости

06.01.17 13:53Министры должны получать 100 тысяч гривен, - Геращенко

19.10.15 12:28Драма забытой войны: сирийский пример для Донбасса

06.09.13 11:35Россия предложила за крейсер "Украина", оценивающийся в сотни миллионов, меньше 30 млн долларов

18.05.11 09:55Виктор Янукович о судьбе бывшего крейсера «Украина»: «Будем иметь надежду, ее терять никогда нельзя»

21.10.08 16:56Хаос на Украине ("Magyar Hirlap", Венгрия)

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 10.01.2017

Закругление верхнее-левое

16:34Україна в 2016 році скоротила експорт кондитерки

16:07Фокусник прострелил себе рот во время трюка (ВИДЕО)

15:4614 жінкам з Миколаївської області Президент України присвоїв звання «Мати-героїня»

15:23Сегодня родился Алексей Толстой

15:00Опубликовано видео семейного застолья Веры Брежневой и Константина Меладзе

14:54Разгневанные швондеры

14:24Вознесенская амбулатория получила новый автомобиль

14:01При восхождении на вулкан в Гватемале насмерть замерзли туристы

13:49Депутати пропонують ввести перехідний період для закриття ФОПів

13:35В Николаевской области на праздники и выходные в пожарах погибли 5 человек

13:23Польша готовит ноту Украине из-за разрушенного вандалами памятника на Львовщине, - посол Пекло

13:06Когда мужчинам лучше становиться родителями, - мнение ученых

12:48Стас Пьеха попал в больницу

12:32Коллектив НГЗ помог в оснащении центра первичной медико-санитарной помощи №7

12:11Фестиваль льда и снега в Китае

12:00Девушка-трансгендер порубила топором покупателей в торговом центре (ВИДЕО)

11:37Экс-министр обороны Гелетей озвучил имя того, кто до смерти напугал Януковича и вынудил его бежать из Украины

11:28В Закарпатской области из кафе сбежал питон: рептилию разыскали спасатели

11:03В Запорожской области перевернулся микроавтобус с пассажирами

11:03Разведка США предупреждает о максимальном риске начала войн в ближайшие 5 лет

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

27.12.16 16:532210

Савченко рассказала, кто финансирует ее общественную платформу

27.12.16 17:072140

Израиль прекращает сотрудничество с Украиной и еще 11 странами, — СМИ

27.12.16 17:442430

Завтра губернатор Николаевщины отправится в Первомайск

27.12.16 18:071950

Школи Снігурівщини відправили на карантин

Самые читаемые

05.01.17 14:0056490

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2214880

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

05.01.17 20:379380

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:276960

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама