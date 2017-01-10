Экс-министр обороны Гелетей озвучил имя того, кто до смерти напугал Януковича и вынудил его бежать из Украины

Бывший глава Министерства обороны Украины Валерий Гелетей сообщил имя того, кто и зачем специально запугивал беглого президента Виктора Януковича.

Накануне бегства бывшего президента Украины Виктора Януковича на него не было совершенно ни единого покушения, однако политику казалось, что существуют некие внешние угрозы, а его самого специально запугивала личная охрана.

Об этом рассказал экс-министр обороны и начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей, пишет "Диалог.UA".

По его мнению, вполне вероятно, что беглого экс-гаранта специально запугивал рассказами о мнимых покушениях начальник его личной охраны Константин Кобзарь.

"Хорошо зная особенности характера Януковича, его фобии, он (Кобзарь. – ред.) немало сделал для нагнетания страха вокруг безопасности шефа, с одной стороны, а с другой — для повышения своего авторитета в глазах охраняемого лица...", - считает Гелетей.