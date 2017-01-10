Разведка США предупреждает о максимальном риске начала войн в ближайшие 5 лет

Риск возникновения войн в мире вскоре достигнет максимума со времен окончания "холодной войны".

Об этом говорится в докладе Национального совета по разведке США "Глобальные тенденции: парадокс прогресса", пишет Reuters.

В разведке уверены, что эти тенденции кардинально изменят современное устройство, а ближайшее будущее эксперты называют "темным и сложным".

В частности говорится о растущей уверенности России и КНР, региональных конфликтах, терроризме, росте экономического неравенства, национализме и антиглобализме, замедлении экономического роста и экологических проблемах.

Якобы неопределенность ситуации в США и странах Запада, ослабление механизмов предотвращения конфликтов и обеспечения прав человека побудит Россию и КНР оспаривать влияние США на мировой арене.

При этом, согласно докладу, в этой ситуации особенную опасность будут представлять неверные оценки поведения вероятного противника.

Авторы доклада отмечают, что если полномасштабной войны удастся избежать, то, тем не менее, различия в ценностях и интересах между государствами и попытки установить региональное доминирование могут привести к разделу мира на сферы влияния.

Однако авторы не исключают возможность того, что новая обстановка позволит правительствам, сообществам, различным группам построить более безопасное и внушающее надежды будущее.

Ранее сообщалось, американцы верят в неизбежность третьей мировой войны.