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В Германии заговорили о вероятности развала ЕС

09.01.17 18:22Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Вице-канцлер ФРГ отметил, что перспектива распада Евросоюзе больше не выглядит чем-то невозможным

Вице-канцлер и министр экономики Германии Зигмар Габриэль заявил о возможности распада Евросоюза. Об этом он сказал в интервью Der Spiegel, передает Корреспондент со ссылкой на Reuters.

Отметим, что Габриэль является возможным соперником Ангелы Меркель на предстоящих выборах канцлера ФРГ.

Габрэиль заявил, что позиция Берлина по стабилизации еврозоны "оставила ее разделенной более, чем когда-либо", и что теперь перспектива развала ЕС больше не выглядит чем-то, что невозможно представить.

"В этом случае наши дети и внуки нас проклянут, потому что сейчас Германия – главный выгодоприобретатель в ЕС и в экономическом, и в политическом плане", – подчеркнул политик.

Министр назвал попытки Франции и Италии удержаться в рамках положенного дефицита политическими рисками для европейских стран.

Напомним, что о развале Евросоюза стали часто говорить после Brexit – решения Британии покинуть блок. Американский финансист Джордж Сорос заявил в Европарламенте, что решение Британии покинуть ЕС "развязало" кризис на финансовых рынках, как в 2007-2008 годах.

Ранее французский премьер-министр Манюель Вальс заявил, что Евросоюзу грозит распад, если Франция и Германия не усилят работу в отдельных направлениях.

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Понедельник, 09.01.2017

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