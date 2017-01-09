Чтобы брат не садился на брата: Кравчук рассказал, как прекратить войну

По словам Кравчука, конфликт можно будет решить, если соберутся по 5 моральных авторитетов от каждой страны и начнут переговоры.

Об этом пишет Эхо Москвы.

Таким образом, можно прекратить войну и вернуть не братские, но партнерские отношения.

"Я предлагал (и сейчас предлагаю) Кремлю определить 5 человек, моральных авторитетов, которые никогда не были у власти, в партиях, нигде… Не были. Просто моральные авторитеты. И Украина таких 5. Пусть сядут и напишут документ, что нужно сделать, чтобы прекратилась война, и наладить отношения", - отметил первый президент.

"Не надо братски, не надо дружески, надо просто человеческие, партнерские отношения. Потому что мы знаем, чем заканчиваются братские – старший брат садится на младшего брата. Это уже мы видели, это мы знаем и не надо этого делать – это нехорошо", - подчеркнул он.