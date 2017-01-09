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Социолог: мирных Майданов уже не будет, на руках у людей оружие и достаточно решимости

09.01.17 16:49Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

Такое мнение высказала директор фонда Демократические инициативы, социолог Ирина Бекешкина в интервью Апострофу.

«После роста тарифов мы ожидали подъема протестных настроений, но этого не произошло. Более того, протестные настроения даже несколько снизились. Растет апатия населения. Люди как-то приспособились к тарифам — кто-то получил субсидии, кто-то вообще не платит, вот когда будут выселять, что сомнительно, тогда и могут быть какие-то протесты», — сказала Бекешкина.

По ее словам, вообще нет прямой связи между протестными настроениями и реальными протестами. «Но, боюсь, сейчас не будет уже мирных майданов, на руках у людей оружие, и у людей достаточно решимости… И я бы сказала, что, не дай Бог, что-то такое… Достаточно вспомнить, как под Радой один участник митинга бросил гранату», — отметила Бекешкина.

Отвечая на вопрос, могут ли возникнуть протесты на фоне событий в Донбассе, она сказала: «Люди недовольны, но уже свыклись, это ведь длится уже три года. Если не будет каких-то спорных решений, то, я думаю, ничего не произойдет». Социолог подчеркнула, что украинцев сейчас волнуют больше всего война в Донбассе и экономические проблемы. «Экономические. Война в Донбассе, конечно, — это проблема номер один. У многих там сыновья, родственники, знакомые. И есть перспектива там оказаться детям, поэтому, конечно, это волнует. А так, экономика волнует, в том числе и в Донбассе.

Когда мы работали на освобожденных территориях и писали аналитические записки, я так и написала: экономика, экономика и еще раз экономика. Мы проводили фокус-группы, и никто не вспоминал ни о русском языке, на котором говорили и говорят, ни о НАТО. Если вспоминали о России, то только в контексте того, куда наши заводы будут продавать свою продукцию», — подчеркнула Бекешкина.

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