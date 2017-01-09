26.12.16 10:452200
Клинтон больше не будет участвовать в выборах
|09.01.17 08:27
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В окружении Клинтон заявили, что она больше никогда не будет участвовать в выборах
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Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не будет участвовать в выборах на пост мэра города Нью-Йорк, а также каких-либо еще выборах в будущем. Об этом заявила ее доверенное лицо Нира Танден, передает РИА Новости.
"Я думаю, что она ищет способы помочь детям и семьям. Это то, на чем она была сосредоточена всю жизнь… Я не думаю, что она когда-либо еще будет участвовать в выборах", – сказала она.